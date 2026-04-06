Эксперт: более половины российских брендов могут покинуть рынок ОАЭ
Больше половины российских брендов, у которых есть магазины и рестораны в ОАЭ, могут покинуть рынок страны в ближайшие месяцы, рассказала РИА Недвижимость... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T07:30+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Больше половины российских брендов, у которых есть магазины и рестораны в ОАЭ, могут покинуть рынок страны в ближайшие месяцы, рассказала РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева. По ее словам, бизнес в ОАЭ ранее открыли, например, "Аскона", "Золотое Яблоко", "Лэтуаль", Bork, рестораны Whote rabbit family, "Кофемания", "Магадан", "Швили", "Лето", Frank by Basta, фешен-бренды 12 storeez, Lime, Brusnika, Lichi. Как она уточнила, в 2023 году на рынок страны вышло 38 брендов, в 2024-м - 19, а в 2025-м - 15. В 2026 году пока не было ни одного выхода. "Уверена, что более половины российских брендов в ближайшие месяцы покинет ОАЭ. Особенно рестораны, так как это большая статья расходов на персонал, перебои с продуктами, а задержки поставок драматическим образом влияют на бизнес", – сказала Кермедчиева. Например, уже сеть блинных из Волгограда приняла решение закрыться во всех трех локациях в Дубае. Кермедчиева отметила, что более 70% туристов, в том числе российских, покинули ОАЭ, при этом обороты ресторанов упали на 70-80%, а новые инвестиции пока приостановлены. "Коллеги по отрасли на Ближнем Востоке прогнозируют возврат рынка в статус-кво не ранее чем через один-два года при условии немедленного прекращения огня. Предположу, что такое количество времени ожидания возврата туристов мало какой новый российский бизнес выдержит", – отметила она. При этом девелоперы ОАЭ не идут на уступки по аренде, не дают скидок, а, наоборот, призывают сохранять деятельность, несмотря ни на что, иначе будут штрафы и санкции, добавила она.
