Российский рынок акций в основную сессию торгуется в легком минусе - 06.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию торгуется в легком минусе
Российский рынок акций в основную сессию торгуется в легком минусе
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста на открытии перешел к снижению и в основную сессию понедельника торгуется в легком минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.37 мск снижался на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 2 755,66 пункта. Дневной диапазон колебаний индекса составляет 2748-2765 пунктов.
В частности, снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,9%), "Роснефти" (-2%), "Газпрома" (-1,6%), "Татнефти" (-1,3%). Дорожают бумаги ЮГК (+3,4%), "Алросы" (+1,7%), Мосбиржи (+1,3%).
Индекс Мосбиржи вернулся в "боковик" 2700-2800 пунктов, где находился в период с декабря по февраль, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Значит, и жить рынок должен по "зимним" законам – ближе к 2700 пунктам стоит активизировать спекулятивные покупки, а при уходе к 2800 – фиксировать прибыль, продавая акции", - добавляет он.
Учитывая сохранение факторов повышенной неопределенности и отсутствия идей для покупок на рынке по широкому спектру бумаг в понедельник умеренное давление на российский фондовый рынок может сохраниться, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом фактором, сдерживающим снижение, станет желание части инвесторов зафиксировать прибыль по краткосрочным коротким позициям в российских акциях. В результате индекс Мосбиржи может провести сессию понедельника в середине диапазона 2700-2800 пунктов", - добавляет он.
