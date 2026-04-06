РЖД вновь выставили небоскреб Moscow Towers на продажу

2026-04-06T16:25+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити" на продажу за 280,8 миллиарда рублей, торги назначены на 21 мая, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании. "Продажа: Небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" (242 528.5 м²). Дата и время проведения торгов - 21.05.2026 12:00 (время московское)... Цена 280 833 813 095.59 ₽", - говорится на сайте РЖД. Уточняется, что к продаже предлагаются две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Здание оснащено 72 лифтами, включая систему "twin" (две кабины в одной шахте). Работает система доступа с Face ID, направляющая к нужному лифту. Применены приточно-вытяжные системы вентиляции с рекуперацией тепла. "Общая площадь - 242 528,5‬ м², в том числе: 210 апартаментов, общей площадью 15 798,30 м², 111 офисных и иных нежилых помещений общей площадью 206 706 м², 115 кладовых общей площадью 2 809 м², 1219 машино-мест общей площадью 17 215,20 м²", - сообщается в материалах. РЖД уже выставляли небоскреб Moscow Towers на торги 6 марта, однако вскоре после публикации объявление было снято и объявлено неактуальным. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов в беседе с РИА Недвижимость в феврале приводил оценку, что рыночная стоимость Moscow Towers составляет 200-230 миллиардов рублей. Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД , включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити". Представители РЖД подтверждали планы продажи офисов в "Москва-Сити".

