На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей

2026-04-06T06:54+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Попытка реализовать мошенническую схему на 55 миллионов рублей обернулась для четверых жителей Сахалина обвинительным приговором суда, информирует СУСК России по региону. По информации пресс-службы ведомства, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Предварительным следствием и судом установлено, что в 2021 году четверо жителей Охинского района разработали план, чтобы лишить наследства родственников умершего мужчины. Для этого они составили фиктивный договор займа, а документ заверила одна из обвиняемых, которая на тот момент являлась нотариусом. "Один из виновных обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего денежных средств в размере не менее 55 миллионов рублей по ранее заключенному между ними договору займа. В рамках проведенных судебных экспертиз, назначенных в ходе судебного разбирательства, было установлено, что подпись в договоре займа не была выполнена умершим", - говорится в сообщении. Суд приговорил участников группы к лишению свободы от двух до четырех лет в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждому. В настоящее время, отмечает пресс-служба, приговор суда в законную силу не вступил. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Сахалинской области.

