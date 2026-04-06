https://1prime.ru/20260406/sahalin-868941285.html
На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей
2026-04-06T06:54+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Попытка реализовать мошенническую схему на 55 миллионов рублей обернулась для четверых жителей Сахалина обвинительным приговором суда, информирует СУСК России по региону.
По информации пресс-службы ведомства, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Предварительным следствием и судом установлено, что в 2021 году четверо жителей Охинского района разработали план, чтобы лишить наследства родственников умершего мужчины. Для этого они составили фиктивный договор займа, а документ заверила одна из обвиняемых, которая на тот момент являлась нотариусом.
"Один из виновных обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего денежных средств в размере не менее 55 миллионов рублей по ранее заключенному между ними договору займа. В рамках проведенных судебных экспертиз, назначенных в ходе судебного разбирательства, было установлено, что подпись в договоре займа не была выполнена умершим", - говорится в сообщении.
Суд приговорил участников группы к лишению свободы от двух до четырех лет в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждому. В настоящее время, отмечает пресс-служба, приговор суда в законную силу не вступил.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Сахалинской области.
На Сахалине четверых жителей осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей
