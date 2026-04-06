На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей
На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей
На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей - 06.04.2026, ПРАЙМ
На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей
Попытка реализовать мошенническую схему на 55 миллионов рублей обернулась для четверых жителей Сахалина обвинительным приговором суда, информирует СУСК России... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T06:54+0300
2026-04-06T06:54+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Попытка реализовать мошенническую схему на 55 миллионов рублей обернулась для четверых жителей Сахалина обвинительным приговором суда, информирует СУСК России по региону. По информации пресс-службы ведомства, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Предварительным следствием и судом установлено, что в 2021 году четверо жителей Охинского района разработали план, чтобы лишить наследства родственников умершего мужчины. Для этого они составили фиктивный договор займа, а документ заверила одна из обвиняемых, которая на тот момент являлась нотариусом. "Один из виновных обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего денежных средств в размере не менее 55 миллионов рублей по ранее заключенному между ними договору займа. В рамках проведенных судебных экспертиз, назначенных в ходе судебного разбирательства, было установлено, что подпись в договоре займа не была выполнена умершим", - говорится в сообщении. Суд приговорил участников группы к лишению свободы от двух до четырех лет в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждому. В настоящее время, отмечает пресс-служба, приговор суда в законную силу не вступил. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Сахалинской области.
общество , россия, сахалин, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сахалин, РФ
06:54 06.04.2026
 
На Сахалине четырех человек осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей

На Сахалине четверых жителей осудили за мошенничество на 55 миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Попытка реализовать мошенническую схему на 55 миллионов рублей обернулась для четверых жителей Сахалина обвинительным приговором суда, информирует СУСК России по региону.
По информации пресс-службы ведомства, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Предварительным следствием и судом установлено, что в 2021 году четверо жителей Охинского района разработали план, чтобы лишить наследства родственников умершего мужчины. Для этого они составили фиктивный договор займа, а документ заверила одна из обвиняемых, которая на тот момент являлась нотариусом.
"Один из виновных обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего денежных средств в размере не менее 55 миллионов рублей по ранее заключенному между ними договору займа. В рамках проведенных судебных экспертиз, назначенных в ходе судебного разбирательства, было установлено, что подпись в договоре займа не была выполнена умершим", - говорится в сообщении.
Суд приговорил участников группы к лишению свободы от двух до четырех лет в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждому. В настоящее время, отмечает пресс-служба, приговор суда в законную силу не вступил.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Сахалинской области.
 
