Названы вложения, которые теряют выгоду быстрее всего
Банки с начала года последовательно снижают ставки по накопительным счетам, и это не случайность, а логичное следствие денежно-кредитной политики. О том, какие... | 06.04.2026, ПРАЙМ
Астафьев: накопительный счет - проигрышный инструмент, лучше срочный вклад
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банки с начала года последовательно снижают ставки по накопительным счетам, и это не случайность, а логичное следствие денежно-кредитной политики. О том, какие инструменты теряют доходность быстрее всего, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
По словам эксперта, мониторинг Банка России фиксирует: в первой декаде марта средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках упала до 13,87% — это минимум с ноября 2023 года.
Логика простая: Центробанк 20 марта снизил ключевую ставку до 15%, это уже седьмое снижение подряд, и банки закладывают дальнейшую траекторию в свои продукты заранее. Прогноз самого регулятора на 2026 год — средняя ключевая ставка 13,5–14,5%, и рынок это уже отыгрывает.
"Накопительный счёт с его плавающей ставкой в таком цикле — инструмент проигрышный. Базовая ставка после промопериода у большинства банков не дотягивает и до 10%, а привлекательные "приветственные" 16–17% живут максимум два месяца. Тому, кто держит деньги на накопительном счёте долго и не следит за условиями, банк фактически платит по минимуму", — пояснил Астафьев.
Разумная тактика сейчас — перекладывать в срочный вклад на 6–12 месяцев с фиксированной ставкой, пока она ещё выше 14%. Многие так и делают, судя по тому, что деньги из банков, по статистике ЦБ, никуда не уходят, добавил он.