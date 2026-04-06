https://1prime.ru/20260406/serbiya-868962702.html

Спецслужбы предупредили "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе

2026-04-06T21:53+0300

газ

сербия

венгрия

виктор орбан

александр вучич

"веди"

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/35/838313505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_057f2968bac35c192093dcbd08dafaaa.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сербские спецслужбы предупредили компанию "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе "Турецкий поток", заявил глава госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович. "Прежде всего хочу сказать, что наши специальные службы предупредили нас о возможности теракта на трассе газопровода в Республике Сербия, то есть на "Турецком потоке", - сказал Баятович ИС "Вести". По его словам, в связи с этим армия Сербии развернула 252-ю бригаду с радарами, ракетами, средствами противодействия дронам и личным составом, который находился там круглосуточно. Глава госкомпании также рассказал, что была проведена военно-полицейская операция при участии служб безопасности, в ходе которой были обнаружены два профессиональных заряда. Баятович подчеркнул, что в Сербии и ранее видели попытки атак, в частности, со стороны Украины, на эти объекты. "Если бы произошел разрыв труб, газа не было бы ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Венгрии, ни в Чехии. И поясню, поскольку это происходило на севере Сербии, цель атаки была прервать поставки в Венгрию и Словакию", - резюмировал он. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.

https://1prime.ru/20260406/potok-868946241.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

