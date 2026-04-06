Спецслужбы предупредили "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/serbiya-868962702.html
Спецслужбы предупредили "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе
Сербские спецслужбы предупредили компанию "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе "Турецкий поток", заявил глава госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T21:53+0300
газ
сербия
венгрия
виктор орбан
александр вучич
"веди"
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/35/838313505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_057f2968bac35c192093dcbd08dafaaa.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/35/838313505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0dcd9bf0a2fe2b9fbd912bca87000e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сербия, венгрия, виктор орбан, александр вучич, "веди", газопровод "турецкий поток"
Газ, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Александр Вучич, "Веди", Газопровод "Турецкий поток"
21:53 06.04.2026
 
Спецслужбы предупредили "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе

Баятович: спецслужбы предупредили "Сербиягаз" о возможном теракте на "Турецком потоке"

Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов для "Турецкого потока". Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сербские спецслужбы предупредили компанию "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе "Турецкий поток", заявил глава госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.
"Прежде всего хочу сказать, что наши специальные службы предупредили нас о возможности теракта на трассе газопровода в Республике Сербия, то есть на "Турецком потоке", - сказал Баятович ИС "Вести".
По его словам, в связи с этим армия Сербии развернула 252-ю бригаду с радарами, ракетами, средствами противодействия дронам и личным составом, который находился там круглосуточно.
Глава госкомпании также рассказал, что была проведена военно-полицейская операция при участии служб безопасности, в ходе которой были обнаружены два профессиональных заряда.
Баятович подчеркнул, что в Сербии и ранее видели попытки атак, в частности, со стороны Украины, на эти объекты.
"Если бы произошел разрыв труб, газа не было бы ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Венгрии, ни в Чехии. И поясню, поскольку это происходило на севере Сербии, цель атаки была прервать поставки в Венгрию и Словакию", - резюмировал он.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
10:47
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала