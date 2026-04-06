SFI погасил казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала

Инвестиционный холдинг SFI погасил казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала, говорится в сообщении холдинга.

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Инвестиционный холдинг SFI погасил казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала, говорится в сообщении холдинга. "Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. С 3 апреля 2026 года количество размещенных акций ПАО "ЭсЭфАй" уменьшилось с 50,237 миллиона до 48,622 миллиона штук. Устав ПАО "ЭсЭфАй" с новым размером уставного капитала в установленные законом сроки пройдёт государственную регистрацию, и соответствующая информация будет официально раскрыта в установленном законом порядке, сообщил холдинг.

