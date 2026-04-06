Российским школьникам расскажут об истории и перспективах космонавтики
Российским школьникам расскажут об истории и перспективах космонавтики - 06.04.2026, ПРАЙМ
Российским школьникам расскажут об истории и перспективах космонавтики
Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут об истории и перспективах космонавтики, а также ответят на популярный вопрос, как стать космонавтом,... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T02:01+0300
2026-04-06T02:01+0300
2026-04-06T02:01+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут об истории и перспективах космонавтики, а также ответят на популярный вопрос, как стать космонавтом, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".
В понедельник первым занятием во всех школах страны пройдут "Разговоры о важном" на тему "65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики". Урок приурочен к старту Недели космоса в государстве.
"Обучающимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, о космических достижениях нашей страны и перспективах развития космической отрасли", - говорится в сообщении офиса.
Проектный офис уточнил, что федеральным спикером занятия станет генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, который будет говорить, как стать космонавтом, и какие еще профессии востребованы в космической отрасли.
"Новый этап отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса" уже стартовал. Разумеется, есть список требований, которым необходимо соответствовать: это российское гражданство, возраст от 16 до 35 лет, состояние здоровья, образование, опыт работы по специальности, но на самом деле профессий, связанных с космосом, очень много", - отметил Баканов, слова которого привел в сообщении офис.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в государстве Неделю космоса.
технологии, общество , россия, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос
Технологии, Общество , РОССИЯ, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Роскосмос
Российским школьникам расскажут об истории и перспективах космонавтики
На "Разговорах о важном" школьникам расскажут об истории и перспективах космонавтики
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут об истории и перспективах космонавтики, а также ответят на популярный вопрос, как стать космонавтом, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".
В понедельник первым занятием во всех школах страны пройдут "Разговоры о важном" на тему "65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики". Урок приурочен к старту Недели космоса в государстве.
"Обучающимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, о космических достижениях нашей страны и перспективах развития космической отрасли", - говорится в сообщении офиса.
Проектный офис уточнил, что федеральным спикером занятия станет генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, который будет говорить, как стать космонавтом, и какие еще профессии востребованы в космической отрасли.
"Новый этап отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса" уже стартовал. Разумеется, есть список требований, которым необходимо соответствовать: это российское гражданство, возраст от 16 до 35 лет, состояние здоровья, образование, опыт работы по специальности, но на самом деле профессий, связанных с космосом, очень много", - отметил Баканов, слова которого привел в сообщении офис.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в государстве Неделю космоса.