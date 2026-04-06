https://1prime.ru/20260406/siyyarto-868961089.html

Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто

Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто - 06.04.2026, ПРАЙМ

Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто

Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям: если не получается политически, в ход идут методы государственного терроризма,... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T20:27+0300

2026-04-06T20:27+0300

2026-04-06T20:27+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

украина

европа

петер сийярто

виктор орбан

александр вучич

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_714:202:3127:1559_1920x0_80_0_0_b66edb6b1d79dc82b497dd90cb7aa897.jpg

БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям: если не получается политически, в ход идут методы государственного терроризма, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина совершенно открыто заинтересована в том, чтобы запретить российские газ и нефть в Европе. Они пытались добиться этого политическими методами, а когда это не сработало, они прибегли к насилию, к инструменту государственного терроризма", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Министр напомнил о взрыве газопровода "Северный поток", который сначала тоже пытались представить как провокацию под чужим флагом, подобно попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии, но потом "выяснилось, что это сделали украинцы", и это не повлекло никаких последствий для Киева со стороны ЕС. "Затем прекратились поставки природного газа через Украину, потом остановили поставки нефти, и вот теперь вот это событие, которое хорошо вписывается в эту серию, если бы этот теракт произошел и сербы бы его не предотвратили, то здесь, в Венгрии, возникла бы огромная проблема, потому что по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию ежедневно поступает 56% природного газа", - отметил он. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

венгрия

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, венгрия, украина, европа, петер сийярто, виктор орбан, александр вучич, ес, газопровод "турецкий поток"