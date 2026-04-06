Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260406/siyyarto-868961089.html
Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто
энергетика
газ
россия
венгрия
украина
европа
петер сийярто
виктор орбан
александр вучич
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_714:202:3127:1559_1920x0_80_0_0_b66edb6b1d79dc82b497dd90cb7aa897.jpg
https://1prime.ru/20260406/dmitriev-868960935.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_bedc40e6bbc574c99983e95f2fd61dd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:27 06.04.2026
 
Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто

Сийярто: Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям: если не получается политически, в ход идут методы государственного терроризма, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина совершенно открыто заинтересована в том, чтобы запретить российские газ и нефть в Европе. Они пытались добиться этого политическими методами, а когда это не сработало, они прибегли к насилию, к инструменту государственного терроризма", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Министр напомнил о взрыве газопровода "Северный поток", который сначала тоже пытались представить как провокацию под чужим флагом, подобно попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии, но потом "выяснилось, что это сделали украинцы", и это не повлекло никаких последствий для Киева со стороны ЕС.
"Затем прекратились поставки природного газа через Украину, потом остановили поставки нефти, и вот теперь вот это событие, которое хорошо вписывается в эту серию, если бы этот теракт произошел и сербы бы его не предотвратили, то здесь, в Венгрии, возникла бы огромная проблема, потому что по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию ежедневно поступает 56% природного газа", - отметил он.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала