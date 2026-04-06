Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто
Сийярто: Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям: если не получается политически, в ход идут методы государственного терроризма, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина совершенно открыто заинтересована в том, чтобы запретить российские газ и нефть в Европе. Они пытались добиться этого политическими методами, а когда это не сработало, они прибегли к насилию, к инструменту государственного терроризма", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Министр напомнил о взрыве газопровода "Северный поток", который сначала тоже пытались представить как провокацию под чужим флагом, подобно попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии, но потом "выяснилось, что это сделали украинцы", и это не повлекло никаких последствий для Киева со стороны ЕС.
"Затем прекратились поставки природного газа через Украину, потом остановили поставки нефти, и вот теперь вот это событие, которое хорошо вписывается в эту серию, если бы этот теракт произошел и сербы бы его не предотвратили, то здесь, в Венгрии, возникла бы огромная проблема, потому что по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию ежедневно поступает 56% природного газа", - отметил он.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская