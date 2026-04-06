СМИ: кризис в Ормузском проливе превратил Турцию в "безопасный хаб" - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260406/smi-868936909.html
СМИ: кризис в Ормузском проливе превратил Турцию в "безопасный хаб"
СМИ: кризис в Ормузском проливе превратил Турцию в "безопасный хаб" - 06.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: кризис в Ормузском проливе превратил Турцию в "безопасный хаб"
Кризис вокруг Ормузского пролива оказывает существенное влияние на глобальный рынок готовой одежды, превращая Турцию в "безопасный хаб" для европейских... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T01:13+0300
2026-04-06T01:38+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
ормузский пролив
сша
турция
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868936909.jpg?1775428689
АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Кризис вокруг Ормузского пролива оказывает существенное влияние на глобальный рынок готовой одежды, превращая Турцию в "безопасный хаб" для европейских покупателей, пишет в понедельник газета Ekonomim. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". "Кризис в Ормузском проливе затронул не только энергетику, но и глобальную цепочку поставок готовой одежды", — пишет издание. Согласно данным отраслевого отчета, рост цен на нефть и газ привёл к увеличению себестоимости производства, логистики и страхования. После обострения ситуации цены на нефть выросли примерно на 45%, газ — на 55%, что усилило давление на всю производственную цепочку — от сырья до доставки продукции. Особенно сильно кризис ударил по азиатским производственным центрам. В ряде стран вводятся ограничения на энергопотребление, снижается производственная активность, а сроки поставок увеличиваются на 10–14 дней из-за изменения маршрутов перевозок и роста стоимости фрахта. "На этом фоне Турция рассматривается как потенциальный "безопасный хаб" для европейских покупателей, стремящихся снизить риски перебоев поставок. Однако, как отмечают эксперты, турецкий сектор также сталкивается с ростом издержек и риском потери конкурентоспособности без дополнительных мер поддержки",- уточняет газета. Аналитики подчеркивают, что кризис носит двойственный характер: с одной стороны, он повышает издержки и усиливает давление на производителей, с другой — открывает для Турции окно возможностей за счёт перераспределения заказов с азиатских рынков. США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил об ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в ряде стран Ближнего Востока. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
ормузский пролив
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сша, турция, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп
01:13 06.04.2026 (обновлено: 01:38 06.04.2026)
 
СМИ: кризис в Ормузском проливе превратил Турцию в "безопасный хаб"

Ekonomim: кризис вокруг Ормузского пролива превратил Турцию в безопасный хаб для Европы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Кризис вокруг Ормузского пролива оказывает существенное влияние на глобальный рынок готовой одежды, превращая Турцию в "безопасный хаб" для европейских покупателей, пишет в понедельник газета Ekonomim.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Кризис в Ормузском проливе затронул не только энергетику, но и глобальную цепочку поставок готовой одежды", — пишет издание.
Согласно данным отраслевого отчета, рост цен на нефть и газ привёл к увеличению себестоимости производства, логистики и страхования. После обострения ситуации цены на нефть выросли примерно на 45%, газ — на 55%, что усилило давление на всю производственную цепочку — от сырья до доставки продукции.
Особенно сильно кризис ударил по азиатским производственным центрам. В ряде стран вводятся ограничения на энергопотребление, снижается производственная активность, а сроки поставок увеличиваются на 10–14 дней из-за изменения маршрутов перевозок и роста стоимости фрахта.
"На этом фоне Турция рассматривается как потенциальный "безопасный хаб" для европейских покупателей, стремящихся снизить риски перебоев поставок. Однако, как отмечают эксперты, турецкий сектор также сталкивается с ростом издержек и риском потери конкурентоспособности без дополнительных мер поддержки",- уточняет газета.
Аналитики подчеркивают, что кризис носит двойственный характер: с одной стороны, он повышает издержки и усиливает давление на производителей, с другой — открывает для Турции окно возможностей за счёт перераспределения заказов с азиатских рынков.
США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил об ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в ряде стран Ближнего Востока. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаОрмузский проливСШАТУРЦИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала