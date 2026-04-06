СМИ: кризис в Ормузском проливе превратил Турцию в "безопасный хаб"

2026-04-06T01:13+0300

АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Кризис вокруг Ормузского пролива оказывает существенное влияние на глобальный рынок готовой одежды, превращая Турцию в "безопасный хаб" для европейских покупателей, пишет в понедельник газета Ekonomim. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". "Кризис в Ормузском проливе затронул не только энергетику, но и глобальную цепочку поставок готовой одежды", — пишет издание. Согласно данным отраслевого отчета, рост цен на нефть и газ привёл к увеличению себестоимости производства, логистики и страхования. После обострения ситуации цены на нефть выросли примерно на 45%, газ — на 55%, что усилило давление на всю производственную цепочку — от сырья до доставки продукции. Особенно сильно кризис ударил по азиатским производственным центрам. В ряде стран вводятся ограничения на энергопотребление, снижается производственная активность, а сроки поставок увеличиваются на 10–14 дней из-за изменения маршрутов перевозок и роста стоимости фрахта. "На этом фоне Турция рассматривается как потенциальный "безопасный хаб" для европейских покупателей, стремящихся снизить риски перебоев поставок. Однако, как отмечают эксперты, турецкий сектор также сталкивается с ростом издержек и риском потери конкурентоспособности без дополнительных мер поддержки",- уточняет газета. Аналитики подчеркивают, что кризис носит двойственный характер: с одной стороны, он повышает издержки и усиливает давление на производителей, с другой — открывает для Турции окно возможностей за счёт перераспределения заказов с азиатских рынков. США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил об ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в ряде стран Ближнего Востока. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

