СМИ: законопроект о повышении оборонной готовности Британии отложили

Законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности Великобритании, откладывается до как минимум середины 2027 года, сообщает газета Times.

2026-04-06T04:23+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности Великобритании, откладывается до как минимум середины 2027 года, сообщает газета Times. Британский премьер Кир Стармер в июне 2025 года заявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Как пишет издание, рекомендация о создании законопроекта о повышении оборонной готовности содержалась в стратегическом оборонном обзоре правительства. "Законопроект о готовности к обороне, который министры первоначально обещали представить в начале этого года, не будет включен в план правительства по законодательству раньше середины 2027 года", - говорится в материале газеты. Издание уточняет, что законопроект, среди прочего, будет предусматривать подготовку компаниями ключевых отраслей промышленности сотрудников на случай призыва на войну, а также предоставление министрам дополнительных полномочий для увеличения количества резервных сил. По данным газеты, откладывание шага уже вызвало отрицательную реакцию: так, некоторые опасаются, что из-за сдвига сроков Великобритания посылает "вредные сигналы противникам и союзникам" в условиях растущей геополитической напряженности. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала конфликта на Украине. Новый стратегический оборонный обзор опубликован в июне 2025 года на фоне планов Великобритании по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую британское руководство планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

мировая экономика, великобритания, украина, москва, кир стармер, владимир путин, нато