Axios: США, Иран и посредники обсуждают условия прекращения огня

Axios: США, Иран и посредники обсуждают условия прекращения огня - 06.04.2026, ПРАЙМ

Axios: США, Иран и посредники обсуждают условия прекращения огня

США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы из двухступенчатого плана по урегулированию... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T06:02+0300

2026-04-06T06:02+0300

2026-04-06T06:29+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы из двухступенчатого плана по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Американский чиновник сообщил Axios, что в последние несколько дней администрация президента США Дональда Трампа сделала несколько предложений Ирану, однако иранские чиновники "пока что" не приняли ни одно из них. Источники считают, что вероятность заключения сделки между сторонами в течение следующих 48 часов низка. Ранее Трамп пригрозил, что во вторник уничтожит электростанции и мосты и потребовал разблокировать Ормузский пролив. "США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое могло бы привести к окончательному завершению войны", - говорится в публикации портала. По информации Axios, в настоящее время обсуждается двухступенчатая сделка по окончанию конфликта: первая фаза подразумевает введение 45-дневного режима прекращения огня, во время которого будут проходить обсуждения условий окончательного мира. При этом, согласно информации источников, режим прекращения огня может быть в дальнейшем продлен, если сторонам потребуется больше времени для переговоров. Вторая ступень подразумевает заключение соглашения по окончанию войны. Источники, согласно Axios, считают, что вопросы о полном открытии Ормузского пролива и обладании Ираном высокообогащенного урана могут быть решены лишь в рамках окончательной сделки. Кроме того, согласно публикации, посредники "работают над мерами по укреплению доверия к США", продумывая шаги Штатов, которые удовлетворили бы некоторые из требований Ирана. Трамп сообщил порталу в воскресенье, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

иран

сша

тегеран

мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид