Paramount получил 24 миллиарда долларов для покупки Warner Bros., пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Paramount получил 24 миллиарда долларов для покупки Warner Bros., пишут СМИ
Paramount получил 24 миллиарда долларов для покупки Warner Bros., пишут СМИ
2026-04-06T14:58+0300
14:58 06.04.2026
 
Paramount получил 24 миллиарда долларов для покупки Warner Bros., пишут СМИ

WSJ: ближневосточные фонды привлекут $24 млрд на покупку Warner Bros. компанией Paramount

© AP Photo / Greg BakerЛоготип компании Warner Bros.
Логотип компании Warner Bros. - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Логотип компании Warner Bros.. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount получил около 24 миллиардов долларов от ближневосточных суверенных фондов для финансирования покупки компании Warner Bros. Discovery. сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Paramount получила от трех суверенных фондов во главе с Саудовской Аравией обязательства привлечь акционерный капитал на сумму около 24 миллиардов долларов для поддержки поглощения Warner Bros. Discovery", - пишет газета.
Уточняется, что крупнейший вклад, около 10 миллиардов долларов, обеспечит Public Investment Fund, также участвуют фонды из Катара и Абу-Даби.
Поглощение за 81 миллиард долларов, анонсированное в феврале, находится на стадии регуляторного рассмотрения в Европе. По данным источников газеты, руководство рассчитывает завершить поглощение её уже к концу июля. При этом с учетом долга необходимое для приобретения финансирование оценивается примерно в 110 миллиардов долларов.
Дополнительно Paramount привлекла 54 миллиарда долларов долгового финансирования от банков, включая Bank of America и Citigroup.
Привлеченные средства помогут снизить финансовую нагрузку на семью Эллисонов (Ellison), владеющих Paramount, и инвестфонд Red Bird Capital, которые стоят за этой покупкой, при этом инвесторы из Персидского залива не получат голосующих прав в объединенной компании, добавляет издание.
Соглашения ближневосточных фондов совпадают с усилением экономической и политической нестабильности в регионе, вызванной эскалацией конфликта США и Израиля с Ираном, отмечает также газета.
Ранее, в декабре, другая компания из этой сферы, Netflix, анонсировал покупку Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга.
