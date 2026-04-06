Paramount получил 24 миллиарда долларов для покупки Warner Bros., пишут СМИ

2026-04-06T14:58+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount получил около 24 миллиардов долларов от ближневосточных суверенных фондов для финансирования покупки компании Warner Bros. Discovery. сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Paramount получила от трех суверенных фондов во главе с Саудовской Аравией обязательства привлечь акционерный капитал на сумму около 24 миллиардов долларов для поддержки поглощения Warner Bros. Discovery", - пишет газета. Уточняется, что крупнейший вклад, около 10 миллиардов долларов, обеспечит Public Investment Fund, также участвуют фонды из Катара и Абу-Даби. Поглощение за 81 миллиард долларов, анонсированное в феврале, находится на стадии регуляторного рассмотрения в Европе. По данным источников газеты, руководство рассчитывает завершить поглощение её уже к концу июля. При этом с учетом долга необходимое для приобретения финансирование оценивается примерно в 110 миллиардов долларов. Дополнительно Paramount привлекла 54 миллиарда долларов долгового финансирования от банков, включая Bank of America и Citigroup. Привлеченные средства помогут снизить финансовую нагрузку на семью Эллисонов (Ellison), владеющих Paramount, и инвестфонд Red Bird Capital, которые стоят за этой покупкой, при этом инвесторы из Персидского залива не получат голосующих прав в объединенной компании, добавляет издание. Соглашения ближневосточных фондов совпадают с усилением экономической и политической нестабильности в регионе, вызванной эскалацией конфликта США и Израиля с Ираном, отмечает также газета. Ранее, в декабре, другая компания из этой сферы, Netflix, анонсировал покупку Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга.

https://1prime.ru/20260327/kompaniya-868679767.html

https://1prime.ru/20260326/henkel-868652203.html

