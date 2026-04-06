"Совкомбанк про добро" запустила Неделю добра в поддержку людей с аутизмом - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Совкомбанк про добро" запустила Неделю добра в поддержку людей с аутизмом
"Совкомбанк про добро" запустила Неделю добра в поддержку людей с аутизмом - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Совкомбанк про добро" запустила Неделю добра в поддержку людей с аутизмом
Благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" с 6 по 12 апреля проводит "Неделю добра", приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T20:06+0300
2026-04-06T20:08+0300
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" с 6 по 12 апреля проводит "Неделю добра", приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В эти дни пользователи могут помочь людям с расстройствами аутистического спектра — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях.Как сообщает платформа, все переводы в категории "Аутизм" можно увеличивать до четырех раз с помощью добробаллов. Добробаллы — это внутренняя валюта платформы, которую можно получить за регистрацию и активность, а также в виде кешбэка. При пожертвовании пользователь может добавить к сумме в рублях накопленные баллы, чтобы сделать помощь больше.Обычно на платформе пожертвование можно увеличивать до трех раз, но в период с 6 по 12 апреля для сборов в категории "Аутизм" эта возможность расширяется до четырех раз. Кроме того, во время "Недели добра" в социальных сетях "Совкомбанк про добро" пройдет розыгрыш призов и добробаллов, в котором смогут принять участие все желающие.Платформа "Совкомбанк про добро" была создана для системной поддержки благотворительных организаций и сбора средств на социально значимые проекты. Увеличение пожертвований с помощью внутренней валюты позволяет пользователям направлять больше средств на помощь нуждающимся без дополнительных финансовых затрат.
финансы, банки, совкомбанк
Финансы, Банки, Совкомбанк
20:06 06.04.2026 (обновлено: 20:08 06.04.2026)
 

"Совкомбанк про добро" запустила Неделю добра в поддержку людей с аутизмом

© Фото : Пресс-служба Совкомбанка"Совкомбанк про добро" запустил "Неделю добра" в поддержку людей с аутизмом
Совкомбанк про добро запустил Неделю добра в поддержку людей с аутизмом - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" с 6 по 12 апреля проводит "Неделю добра", приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В эти дни пользователи могут помочь людям с расстройствами аутистического спектра — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях.
Как сообщает платформа, все переводы в категории "Аутизм" можно увеличивать до четырех раз с помощью добробаллов. Добробаллы — это внутренняя валюта платформы, которую можно получить за регистрацию и активность, а также в виде кешбэка. При пожертвовании пользователь может добавить к сумме в рублях накопленные баллы, чтобы сделать помощь больше.
Обычно на платформе пожертвование можно увеличивать до трех раз, но в период с 6 по 12 апреля для сборов в категории "Аутизм" эта возможность расширяется до четырех раз. Кроме того, во время "Недели добра" в социальных сетях "Совкомбанк про добро" пройдет розыгрыш призов и добробаллов, в котором смогут принять участие все желающие.
Платформа "Совкомбанк про добро" была создана для системной поддержки благотворительных организаций и сбора средств на социально значимые проекты. Увеличение пожертвований с помощью внутренней валюты позволяет пользователям направлять больше средств на помощь нуждающимся без дополнительных финансовых затрат.
 
