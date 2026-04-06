https://1prime.ru/20260406/sovkombank-868958136.html

"Совкомбанк про добро" запустила Неделю добра в поддержку людей с аутизмом

2026-04-06T20:06+0300

финансы

банки

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/06/868955821_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_d66c42518adf2e1bfd99e1c2acc9f123.jpg

МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" с 6 по 12 апреля проводит "Неделю добра", приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В эти дни пользователи могут помочь людям с расстройствами аутистического спектра — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях.Как сообщает платформа, все переводы в категории "Аутизм" можно увеличивать до четырех раз с помощью добробаллов. Добробаллы — это внутренняя валюта платформы, которую можно получить за регистрацию и активность, а также в виде кешбэка. При пожертвовании пользователь может добавить к сумме в рублях накопленные баллы, чтобы сделать помощь больше.Обычно на платформе пожертвование можно увеличивать до трех раз, но в период с 6 по 12 апреля для сборов в категории "Аутизм" эта возможность расширяется до четырех раз. Кроме того, во время "Недели добра" в социальных сетях "Совкомбанк про добро" пройдет розыгрыш призов и добробаллов, в котором смогут принять участие все желающие.Платформа "Совкомбанк про добро" была создана для системной поддержки благотворительных организаций и сбора средств на социально значимые проекты. Увеличение пожертвований с помощью внутренней валюты позволяет пользователям направлять больше средств на помощь нуждающимся без дополнительных финансовых затрат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

