https://1prime.ru/20260406/ssha-868939201.html
США используют в Иране штурмовики, готовящиеся к списанию
2026-04-06T05:11+0300
экономика
мировая экономика
общество
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868939201.jpg?1775443925
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пентагон задействовал в операции против Ирана подлежащие списанию штурмовики A-10
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Американские военные задействовали в операции против Ирана штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые были признаны неподходящими для современных конфликтов и должны быть полностью списаны к 2029 году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы и законы США.
Как ранее сообщала газета New York Times, Пентагон удвоил группировку A-10 на Ближнем Востоке до 30 для поддержки наземных сил в рамках операции Epic Fury. При этом издание не упомянуло, что самолеты находятся в процессе вывода из эксплуатации.
Согласно документам Пентагона, ВВС США изначально запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов этого типа для экономии 423 миллионов долларов, выяснило РИА Новости. Штурмовик, разработанный в 1970-х годах, был официально был признан уязвимым в условиях современных высокоинтенсивных конфликтов.
Однако закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026 года. Вместе с тем документ подтвердил курс на полное списание: министр ВВС обязан представить детальный план вывода всех машин из эксплуатации до 2029 года, выяснило РИА Новости.
Кроме того, развертывание штурмовиков на Ближнем Востоке совпало с законодательным дедлайном - до 31 марта 2026 года Пентагон был обязан проинформировать профильные комитеты Конгресса о сроках перехода с A-10 каждого подразделения на новую технику.