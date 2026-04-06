США используют в Иране штурмовики, готовящиеся к списанию - 06.04.2026, ПРАЙМ
США используют в Иране штурмовики, готовящиеся к списанию
США используют в Иране штурмовики, готовящиеся к списанию - 06.04.2026, ПРАЙМ
США используют в Иране штурмовики, готовящиеся к списанию
Американские военные задействовали в операции против Ирана штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые были признаны неподходящими для современных конфликтов и... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T05:11+0300
2026-04-06T05:52+0300
экономика
мировая экономика
общество
ближний восток
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Американские военные задействовали в операции против Ирана штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые были признаны неподходящими для современных конфликтов и должны быть полностью списаны к 2029 году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы и законы США. Как ранее сообщала газета New York Times, Пентагон удвоил группировку A-10 на Ближнем Востоке до 30 для поддержки наземных сил в рамках операции Epic Fury. При этом издание не упомянуло, что самолеты находятся в процессе вывода из эксплуатации. Согласно документам Пентагона, ВВС США изначально запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов этого типа для экономии 423 миллионов долларов, выяснило РИА Новости. Штурмовик, разработанный в 1970-х годах, был официально был признан уязвимым в условиях современных высокоинтенсивных конфликтов. Однако закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026 года. Вместе с тем документ подтвердил курс на полное списание: министр ВВС обязан представить детальный план вывода всех машин из эксплуатации до 2029 года, выяснило РИА Новости. Кроме того, развертывание штурмовиков на Ближнем Востоке совпало с законодательным дедлайном - до 31 марта 2026 года Пентагон был обязан проинформировать профильные комитеты Конгресса о сроках перехода с A-10 каждого подразделения на новую технику.
мировая экономика, общество , ближний восток
Экономика, Мировая экономика, Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК
05:11 06.04.2026 (обновлено: 05:52 06.04.2026)
 
США используют в Иране штурмовики, готовящиеся к списанию

Пентагон задействовал в операции против Ирана подлежащие списанию штурмовики A-10

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Американские военные задействовали в операции против Ирана штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые были признаны неподходящими для современных конфликтов и должны быть полностью списаны к 2029 году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы и законы США.
Как ранее сообщала газета New York Times, Пентагон удвоил группировку A-10 на Ближнем Востоке до 30 для поддержки наземных сил в рамках операции Epic Fury. При этом издание не упомянуло, что самолеты находятся в процессе вывода из эксплуатации.
Согласно документам Пентагона, ВВС США изначально запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов этого типа для экономии 423 миллионов долларов, выяснило РИА Новости. Штурмовик, разработанный в 1970-х годах, был официально был признан уязвимым в условиях современных высокоинтенсивных конфликтов.
Однако закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026 года. Вместе с тем документ подтвердил курс на полное списание: министр ВВС обязан представить детальный план вывода всех машин из эксплуатации до 2029 года, выяснило РИА Новости.
Кроме того, развертывание штурмовиков на Ближнем Востоке совпало с законодательным дедлайном - до 31 марта 2026 года Пентагон был обязан проинформировать профильные комитеты Конгресса о сроках перехода с A-10 каждого подразделения на новую технику.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
