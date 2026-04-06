Starbucks потерял товарный знак в России

Американская компания Starbucks лишилась в России товарного знака в виде логотипа в черно-белом цвете, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

2026-04-06T17:02+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Американская компания Starbucks лишилась в России товарного знака в виде логотипа в черно-белом цвете, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка на регистрацию знака сеть кофеен подана в августе 2015 года, в ноябре 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. Срок действия товарного знака истек, в 2026 году Роспатент внес в базу соответствующую информацию. Под этим брендом компания Starbucks могла продавать и производить в России травяные чаи, витаминизированные напитки, а также алкоголь. В ноябре 2025 года Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде бело-зеленого логотипа с лицом девушки, сообщало РИА Новости. Под соответствующим брендом американская компания будет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду, а также администрировать программу лояльности потребителей. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

https://1prime.ru/20260403/diksi-868889073.html

