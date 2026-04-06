https://1prime.ru/20260406/sud-868953940.html
Суд признал банкротом экс-бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина
2026-04-06T16:11+0300
финансы
банки
москва
рф
алексей хотин
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка признал банкротом осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере около 45,7 миллиарда рублей основного долга и более 45,1 миллиарда рублей неустойки. Суд утвердил финансовым управляющим Хотина арбитражного управляющего Владимира Хмелева из ассоциации "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса". Отчет управляющего назначен на 6 октября. Арбитражный суд Москвы в октябре 2024 года по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Но затем судебный акт обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение. Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы. Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов". В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".
https://1prime.ru/20260331/lerchek-868781591.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек