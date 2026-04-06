Суд признал банкротом экс-директора департамента банка "Единственный"
2026-04-06T17:42+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом экс-директора кредитного департамента банка "Единственный" Станислава Ялымова и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования банка в размере более 1,2 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку она проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, отмечает госкорпорация.
https://1prime.ru/20260406/sud-868953940.html
банки, финансы, бизнес, москва, агентство по страхованию вкладов
