Суд взыскал с Euroclear более 15 миллиардов рублей по иску "Альфа-капитала"
2026-04-06T18:31+0300
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по второму иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В этом иске было заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, находящиеся в депозитарии ответчика и замороженные ввиду антироссийских санкций. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили первый иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank – о взыскании убытков в размере рыночной стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца и заблокированных ответчиком, которая, по расчетам истца, составляет около 319,4 миллиарда рублей.Суд взыскал с ответчика около 164,4 миллиона долларов, более 16,3 миллиона евро, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов, а также менее значительные суммы еще в четырех валютах, в сумме по текущему курсу – более 15,2 миллиарда рублей.В пресс-службе УК "Альфа-Капитал" заявили РИА Новости, что удовлетворены решением суда. "Мы рассматриваем данное решение как важный шаг в защите законных интересов наших клиентов: компания последовательно отстаивала позицию о необходимости соблюдения договорных обязательств и защиты прав инвесторов, и вынесенное решение подтверждает обоснованность нашей правовой позиции", - сказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что "УК "Альфа-Капитал" продолжит использовать все доступные правовые механизмы для защиты интересов клиентов".УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец февраля под ее управлением находились активы на сумму 1,9 триллиона рублей.
