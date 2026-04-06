Суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Роснано" по делу Чубайса
2026-04-06T22:33+0300
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа частично удовлетворил кассационную жалобу "Роснано" на акты двух нижестоящих судов, которые отказали госкомпании в аресте всего имущества Анатолия Чубайса и еще 12 ответчиков в деле по ее иску к экс-руководителям на сумму около 11,9 миллиарда рублей, ограничившись только арестом денежных средств в пределах предъявленных к каждому из соответчиков требований. Как следует из появившейся в карточке дела информации, окружной суд отменил "определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в части" и принял новый судебный акт. Ранее в понедельник там же было опубликовано сообщение, что суд округа отклонил кассацию "Роснано". В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что кассационная жалоба рассматривалась в закрытом режиме, и результат ее рассмотрения назвать не смогли. До этого, в двух нижестоящих инстанциях, вопрос об обеспечительных мерах слушался в обычном порядке, судебные акты опубликованы. Иск "Роснано" заявлен о взыскании убытков с его бывших топ-менеджеров, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Арбитражный суд Москвы в декабре в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах всех ответчиков в пределах требований к ним. Так, счета Чубайса и Юрия Удальцова были арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова – в пределах 8,1 миллиарда рублей и т.д. При этом суд отказался арестовать иное имущество ответчиков, на чем настаивало "Роснано". Он указал, что "в отсутствие указания на конкретное имущество и доказательств его наличия, требование является предположительным". В обоснование необходимости ареста всех активов в пределах суммы иска госкомпания в апелляционной жалобе сослалась "на значительный размер исковых требований, нахождение части ответчиков за пределами РФ, возбуждение в отношении некоторых из них уголовных дел и факты отчуждения ими имущества". Однако апелляционный суд поддержал первую инстанцию. Как отметила апелляция, "само по себе предъявление иска к физическим лицам на значительные суммы не создает презумпции их недобросовестности и не является безусловным основанием для ареста всего имущества ответчиков". Суд также согласился с доводом ответчика Трапезникова, что "уже принятые… обеспечительные меры в виде ареста денежных средств каждого из ответчиков на суммы, кратно превышающие стоимость их вероятного имущества, являются достаточными для обеспечения иска".
Суд частично удовлетворил жалобу "Роснано" на отказ в аресте имущества Чубайса
