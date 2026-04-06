В Росморпорте рассказали о цифровых решениях для судов

Ряд цифровых решений сейчас активно используется на предприятиях и судах ФГУП "Росморпорт", в том числе системы автономного судоходства, лоцманские планшеты с...

2026-04-06T12:24+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Ряд цифровых решений сейчас активно используется на предприятиях и судах ФГУП "Росморпорт", в том числе системы автономного судоходства, лоцманские планшеты с применением искусственного интеллекта, а также отечественное программное обеспечение для работы систем управления движением судов, рассказал журналистам глава предприятия Сергей Пылин. "На трех судах нашего предприятия установлены автономные системы, которые обеспечивают их работу в дистанционном режиме. Еще один проект по цифровизации, который мы сегодня осуществляем - это перевод систем управления движением судов на отечественное программное обеспечение. Мы перевели уже 12 наших объектов. Это российская разработка, которая включает не только программное обеспечение, но и аппаратные комплексы", - рассказал Пылин на полях первого Международного транспортно-логистического форума. По его словам, также реализован проект информационной системы обеспечения лоцманской деятельности. Эта разработка позволила заместить аналогичную зарубежную программу Transas Pilot Pro, которую в своей работе использовали лоцманы. "Мы реализовали проект внедрения лоцманских планшетов с элементами искусственного интеллекта, которые обеспечивают возможность передачи данных с судна на берег и, соответственно, помогают и капитану судна принимать решения, а также давать лоцману рекомендации с учетом складывающейся навигационной обстановки", - рассказал Пылин. По данным "Росморпорта", система помогает в совместной работе лоцманов и смежных специалистов – операторов, распределяющих задачи на проводку, экономических служб, обрабатывающих лоцманские квитанции. Такая система позволит автоматизировать весь процесс лоцманской проводки и осуществлять мониторинг обстановки в режиме онлайн. По словам Пылина, помимо этого разработан портал услуг на предприятии, позволяющий клиентам заказать онлайн различные услуги, например буксирные. "Все это делается в электронном виде, в том числе и выставляются платежные документы. Все названные проекты (реализованы - ред.) с элементами искусственного интеллекта", - заключил глава "Росморпорта". Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20260406/rosmorport-868948018.html

https://1prime.ru/20260327/mintrans-868680144.html

