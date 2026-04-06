Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области предупредили о возможном отключении света - 06.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260406/svet-868957243.html
Отключения света в Запорожской области возможны из-за серьезных повреждений энергетики в результате атак ВСУ, ремонтные работы продолжаются, сообщил губернатор... | 06.04.2026, ПРАЙМ
Запорожская область, ВСУ
В Запорожской области предупредили о возможном отключении света после атак ВСУ

© РИА Новости . Сергей Мальгавко — Линии электропередач
Линии электропередач . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - ПРАЙМ. Отключения света в Запорожской области возможны из-за серьезных повреждений энергетики в результате атак ВСУ, ремонтные работы продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры наша система электроснабжения получила серьёзные повреждения. Энергетики делают всё возможное, работа идёт круглосуточно, но мы должны быть готовы к тому, что период восстановления будет непростым", - написал он в своем канале на платформе Мах.
Он добавил что отключения света будут повторяться, попросил жителей понять, что ситуация сложная. Вся критическая инфраструктура работает, отметил Балицкий. Больницы, котельные, системы водоснабжения, объекты связи и социальные учреждения запитаны по резервным схемам и обеспечены генераторами.
Каждый час идёт мониторинг мощностей и объёма ремонтных работ, написал губернатор.
