В Запорожской области предупредили о возможном отключении света

В Запорожской области предупредили о возможном отключении света - 06.04.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области предупредили о возможном отключении света

Отключения света в Запорожской области возможны из-за серьезных повреждений энергетики в результате атак ВСУ, ремонтные работы продолжаются, сообщил губернатор... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T17:56+0300

2026-04-06T17:56+0300

2026-04-06T17:56+0300

запорожская область

всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - ПРАЙМ. Отключения света в Запорожской области возможны из-за серьезных повреждений энергетики в результате атак ВСУ, ремонтные работы продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры наша система электроснабжения получила серьёзные повреждения. Энергетики делают всё возможное, работа идёт круглосуточно, но мы должны быть готовы к тому, что период восстановления будет непростым", - написал он в своем канале на платформе Мах. Он добавил что отключения света будут повторяться, попросил жителей понять, что ситуация сложная. Вся критическая инфраструктура работает, отметил Балицкий. Больницы, котельные, системы водоснабжения, объекты связи и социальные учреждения запитаны по резервным схемам и обеспечены генераторами. Каждый час идёт мониторинг мощностей и объёма ремонтных работ, написал губернатор.

запорожская область

запорожская область, всу