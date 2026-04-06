Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegram стал помечать аккаунты использующих неофициальное приложение - 06.04.2026, ПРАЙМ
Telegram стал помечать аккаунты использующих неофициальное приложение
10:36 06.04.2026
 
Telegram стал помечать аккаунты использующих неофициальное приложение

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Telegram стал помечать аккаунты пользователей по всему миру, которые используют неофициальные приложения для общения в мессенджере, сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Telegram помечает аккаунты тех, кто использует сторонние приложения, неофициальный клиент. Функция есть у пользователей во всем мире", - сказал он.
Так, теперь рядом в профиле пользователя написано, что общение с таким аккаунтом может быть небезопасно. Нововведение появилось для того, чтобы потребитель - клиент Telegram - видел, с какого приложения с ним общаются, подталкивая своих друзей и знакомых использовать официальные приложения, пояснил эксперт.
Кроме того, по словам Муртазина, мессенджер ввел функцию и для контроля своей платформы.
"Это такой мягкий способ подталкивать людей к тому, чтобы они сидели в официальной экосистеме Telegram", - подытожил он.
