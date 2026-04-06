Лидеры Франции и Катара заявили о важности усилий для поставок топлива - 06.04.2026, ПРАЙМ
Лидеры Франции и Катара заявили о важности усилий для поставок топлива
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости международных усилий по обеспечению стабильности поставок... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T21:13+0300
ДОХА, 6 апр - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости международных усилий по обеспечению стабильности поставок энергоносителей, сообщила в понедельник канцелярия эмира. "Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись мнениями о влиянии эскалации в регионе на мировые поставки энергоносителей и о важности укрепления международных усилий по обеспечению их стабильности и бесперебойного потока", - отмечается в сообщении канцелярии. Согласно информации офиса эмира Катара по итогам разговора, Макрон "подчеркнул важность деэскалации, особенно учитывая ее последствия для глобальной энергетической безопасности,.. подчеркнув необходимость активизации усилий по снижению напряженности и обеспечению стабильности в регионе". Кроме того, президент Франции заявил о поддержке Катара со стороны Франции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
мировая экономика, катар, франция, сша, эммануэль макрон
Энергетика, Мировая экономика, КАТАР, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон
21:13 06.04.2026
 
Лидеры Франции и Катара заявили о важности усилий для поставок топлива

Аль Тани и Макрон заявили о необходимости международных усилий для поставок топлива

Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Дмитриев считает, что катастрофическая нехватка нефти неминуема
20:15
 
