Трамп сделал неожиданное заявление о Путине

Глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X ведущая ABC News Рэйчел Скотт.Американский... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T08:52+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X ведущая ABC News Рэйчел Скотт.Американский лидер отметил, что его призывы к Альянсу помочь США в Иране были лишь проверкой, и пренебрежительно отозвался об этом военном блоке."Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они - бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента", — сказал Трамп.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

