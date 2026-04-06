Трамп сделал неожиданное заявление о Путине - 06.04.2026, ПРАЙМ
Трамп сделал неожиданное заявление о Путине
Глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X ведущая ABC News Рэйчел Скотт.Американский... | 06.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg
Трамп сделал неожиданное заявление о Путине

Журналистка Скотт: Трамп сказал, что Путин не боится НАТО

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X ведущая ABC News Рэйчел Скотт.

Американский лидер отметил, что его призывы к Альянсу помочь США в Иране были лишь проверкой, и пренебрежительно отозвался об этом военном блоке.
"Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они - бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента", — сказал Трамп.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
