Трамп сделал неожиданное заявление о Путине
Журналистка Скотт: Трамп сказал, что Путин не боится НАТО
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X ведущая ABC News Рэйчел Скотт.
Американский лидер отметил, что его призывы к Альянсу помочь США в Иране были лишь проверкой, и пренебрежительно отозвался об этом военном блоке.
"Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они - бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента", — сказал Трамп.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
