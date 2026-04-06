На Западе сделали громкое признание о России после выходки Трампа - 06.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое признание о России после выходки Трампа
Из-за шантажа со стороны главы США Дональда Трампа Европа должна сблизиться с Россией, пишет Strategic Culture. "Здесь кроется главный парадокс: Россия, которая | 06.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое признание о России после выходки Трампа

Strategic Culture: из-за шантажа со стороны Трампа ЕС должен сблизиться с РФ

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из-за шантажа со стороны главы США Дональда Трампа Европа должна сблизиться с Россией, пишет Strategic Culture.

"Здесь кроется главный парадокс: Россия, которая долгое время представлялась как постоянная сила, способная “вторгнуться в Европу”, на самом деле может оказаться единственным жизнеспособным путем к миру. Это не одобрение Москвы, а скорее признание того, что, если американская система безопасности рушится, единственной реальной альтернативой может быть новая дипломатическая архитектура, построенная на основе диалога, а не бесконечной эскалации", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что если Вашингтон больше не желает соблюдать свои обязательства, ответ стран по другую сторону Атлантики должен заключаться не в увеличении количества оружия, а в большей стратегической независимости. Безопасность, гарантированная державой, которая может отказаться от нее по своему желанию, в конечном итоге — не более чем бумага.

Если Европа не извлечет из складывающейся ситуации необходимых уроков, она рискует вновь заставить свои общества нести бремя милитаризма — на этот раз даже без иллюзии американской защиты, пишет издание.

На прошлой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
