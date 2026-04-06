Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/turtsiya-868942421.html
Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ
Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ
Турция готовит масштабный пакет мер для привлечения иностранных инвесторов, включая возможное снижение налогов до однозначных значений, сообщила газета Sabah. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T08:16+0300
мировая экономика
турция
анкара
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
турция
анкара
мировая экономика, турция, анкара
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анкара
08:16 06.04.2026
 
Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ

Sabah: Турция подготовит пакет мер для привлечения иностранных инвесторов

© flickr.com / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Турция готовит масштабный пакет мер для привлечения иностранных инвесторов, включая возможное снижение налогов до однозначных значений, сообщила газета Sabah.
"В рамках подготовки пакета обсуждается возможность снижения корпоративного налога до однозначных значений", - пишет издание.
По данным газеты, инициатива разрабатывается министерством финансов и направлена на превращение страны в один из ключевых центров притяжения глобального капитала на фоне геополитической нестабильности.
Пакет мер включает не только налоговые стимулы, но и создание специального режима для иностранных инвесторов, в том числе для состоятельных физических лиц. Также рассматриваются освобождения от отдельных налогов, включая наследственные и имущественные сборы для иностранцев, проживающих в Турции.
Отдельное внимание уделяется промышленному сектору: предполагается снижение налоговой нагрузки для производителей и экспортеров, что должно стимулировать рост прямых инвестиций и укрепить экспортный потенциал страны.
Кроме того, власти обсуждают упрощение процедур получения вида на жительство, разрешений на работу и внедрение цифровых виз для инвесторов, что должно ускорить их переезд и повысить привлекательность Турции как долгосрочной площадки для бизнеса.
Эксперты отмечают, что таким образом Анкара стремится воспользоваться глобальной турбулентностью и перераспределением капиталов, усиливая конкуренцию за инвестиции на фоне кризисов в регионе.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала