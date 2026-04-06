Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ

Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ

Турция готовит налоговые льготы для иностранных инвесторов, пишут СМИ

Турция готовит масштабный пакет мер для привлечения иностранных инвесторов, включая возможное снижение налогов до однозначных значений, сообщила газета Sabah. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T08:16+0300

2026-04-06T08:16+0300

2026-04-06T08:16+0300

АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Турция готовит масштабный пакет мер для привлечения иностранных инвесторов, включая возможное снижение налогов до однозначных значений, сообщила газета Sabah. "В рамках подготовки пакета обсуждается возможность снижения корпоративного налога до однозначных значений", - пишет издание. По данным газеты, инициатива разрабатывается министерством финансов и направлена на превращение страны в один из ключевых центров притяжения глобального капитала на фоне геополитической нестабильности. Пакет мер включает не только налоговые стимулы, но и создание специального режима для иностранных инвесторов, в том числе для состоятельных физических лиц. Также рассматриваются освобождения от отдельных налогов, включая наследственные и имущественные сборы для иностранцев, проживающих в Турции. Отдельное внимание уделяется промышленному сектору: предполагается снижение налоговой нагрузки для производителей и экспортеров, что должно стимулировать рост прямых инвестиций и укрепить экспортный потенциал страны. Кроме того, власти обсуждают упрощение процедур получения вида на жительство, разрешений на работу и внедрение цифровых виз для инвесторов, что должно ускорить их переезд и повысить привлекательность Турции как долгосрочной площадки для бизнеса. Эксперты отмечают, что таким образом Анкара стремится воспользоваться глобальной турбулентностью и перераспределением капиталов, усиливая конкуренцию за инвестиции на фоне кризисов в регионе.

https://1prime.ru/20260403/mer-868888131.html

https://1prime.ru/20260403/turtsiya--868873943.html

турция

анкара

мировая экономика, турция, анкара