"Как можно быстрее". В Польше обратились с резким призывом к Украине

Украине следует пойти на территориальные уступки, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью порталу Wirtualna Polska. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T23:23+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Украине следует пойти на территориальные уступки, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью порталу Wirtualna Polska."На месте украинских властей я пошел бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть", — отметил он.По словам политика, мирное соглашение необходимо заключить "как можно скорее"."Я вообще не понимаю этого упрямства [со стороны киевского режима — Прим. ред.], когда речь идет о территориях", — добавил Миллер.Он также подчеркнул, что потеря территорий — не самый худший вариант развития событий для Украины.Во вторник глава киевского режима заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что такой шаг способен сохранить множество жизней и остановить острую фазу конфликта.В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.

