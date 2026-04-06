"Как можно быстрее". В Польше обратились с резким призывом к Украине - 06.04.2026, ПРАЙМ
Украине следует пойти на территориальные уступки, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью порталу Wirtualna Polska.
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
https://1prime.ru/20260405/zelenskiy-868935158.html
https://1prime.ru/20260406/zelenskiy-868963984.html
23:23 06.04.2026
 
"Как можно быстрее". В Польше обратились с резким призывом к Украине

Миллер: Украине стоит согласиться на территориальные уступки

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Украине следует пойти на территориальные уступки, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью порталу Wirtualna Polska.
"На месте украинских властей я пошел бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"У него истерика". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 23:33
По словам политика, мирное соглашение необходимо заключить "как можно скорее".
"Я вообще не понимаю этого упрямства [со стороны киевского режима — Прим. ред.], когда речь идет о территориях", — добавил Миллер.
Он также подчеркнул, что потеря территорий — не самый худший вариант развития событий для Украины.
Во вторник глава киевского режима заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.
Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что такой шаг способен сохранить множество жизней и остановить острую фазу конфликта.
В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Зеленский сделал тревожное заявление после российских ударов
23:13
 
УКРАИНАПОЛЬШАМинобороны РФВСУДмитрий ПесковДОНБАСС
 
 
