https://1prime.ru/20260406/ukraina-868964250.html
"Как можно быстрее". В Польше обратились с резким призывом к Украине
Украине следует пойти на территориальные уступки, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью порталу Wirtualna Polska. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T23:23+0300
украина
польша
минобороны рф
всу
дмитрий песков
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Украине следует пойти на территориальные уступки, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью порталу Wirtualna Polska."На месте украинских властей я пошел бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть", — отметил он.По словам политика, мирное соглашение необходимо заключить "как можно скорее"."Я вообще не понимаю этого упрямства [со стороны киевского режима — Прим. ред.], когда речь идет о территориях", — добавил Миллер.Он также подчеркнул, что потеря территорий — не самый худший вариант развития событий для Украины.Во вторник глава киевского режима заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что такой шаг способен сохранить множество жизней и остановить острую фазу конфликта.В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Миллер: Украине стоит согласиться на территориальные уступки