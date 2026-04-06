"Умирает от множества ран". Ситуация на Украине поразила журналиста - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Умирает от множества ран". Ситуация на Украине поразила журналиста
2026-04-06T23:26+0300
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ситуация на Украине стремительно ухудшается, однако западные страны предпочитают этого не замечать, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Больше разрушений. Больше потерь. Больше лжи от западных СМИ. А Украина тем временем умирает медленной смертью от множества ран", — написал он.Он отметил, что в Европе настолько опасаются признать реальность, что продолжают любой ценой разжигать конфликт.Во вторник глава Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". По его словам, это позволило бы спасти множество жизней и прекратить горячую фазу конфликта.В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.
https://1prime.ru/20260406/zelenskiy-868963984.html
https://1prime.ru/20260406/ukraina-868964250.html
Боуз: Запад закрывает глаза на ухудшение положения Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Зеленский сделал тревожное заявление после российских ударов
23:13
Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
"Как можно быстрее". В Польше обратились с резким призывом к Украине
23:23
 
