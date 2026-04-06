https://1prime.ru/20260406/ukraina-868964410.html
"Умирает от множества ран". Ситуация на Украине поразила журналиста
Ситуация на Украине стремительно ухудшается, однако западные страны предпочитают этого не замечать, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T23:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ситуация на Украине стремительно ухудшается, однако западные страны предпочитают этого не замечать, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Больше разрушений. Больше потерь. Больше лжи от западных СМИ. А Украина тем временем умирает медленной смертью от множества ран", — написал он.Он отметил, что в Европе настолько опасаются признать реальность, что продолжают любой ценой разжигать конфликт.Во вторник глава Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". По его словам, это позволило бы спасти множество жизней и прекратить горячую фазу конфликта.В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боуз: Запад закрывает глаза на ухудшение положения Украины