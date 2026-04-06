"Умирает от множества ран". Ситуация на Украине поразила журналиста

Ситуация на Украине стремительно ухудшается, однако западные страны предпочитают этого не замечать, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ситуация на Украине стремительно ухудшается, однако западные страны предпочитают этого не замечать, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Больше разрушений. Больше потерь. Больше лжи от западных СМИ. А Украина тем временем умирает медленной смертью от множества ран", — написал он.Он отметил, что в Европе настолько опасаются признать реальность, что продолжают любой ценой разжигать конфликт.Во вторник глава Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". По его словам, это позволило бы спасти множество жизней и прекратить горячую фазу конфликта.В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.

