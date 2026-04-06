В США индекс деловой активности в сфере услуг в марте снизился до 54% - 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T17:09+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 54% с уровня февраля в 56,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 55%.В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в декабре снизился до 45,2% с показателя февраля в 51,8%, при этом индекс цен вырос до 70,7% со значения предшествовавшего месяца в 63%.ISM отмечает, что индекс цен достиг самого высокого значения с октября 2022 года, когда показатель составлял 70,7%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч.

мировая экономика, сша