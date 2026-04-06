Более половины российских брендов приостановили работу на Ближнем Востоке - 06.04.2026, ПРАЙМ

Более половины российских брендов на Ближнем Востоке приостановили работу своих торговых объектов в регионе из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном,... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T06:26+0300

бизнес

экономика

россия

ближний восток

дубай

оаэ

золотое яблоко

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Более половины российских брендов на Ближнем Востоке приостановили работу своих торговых объектов в регионе из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном, сообщил РИА Недвижимость директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. По его словам, всего в странах Ближнего Востока и Северной Африки работают примерно 100-120 российских брендов, 70-80% всей их активности сосредоточено в Дубае (ОАЭ). "Прямых подтверждений как массовых, так и точечных уходов российских брендов нет. Однако многие компании, больше половины, приостановили работу своих торговых объектов в целях безопасности", - сказал Домашенко. Директор по развитию и брокериджу департамента управления недвижимостью Nikoliers Владимир Каликин подсчитал, что в ОАЭ сейчас представлено 94 торговых и ресторанных операторов из России, из которых 46 приходится на категорию общественное питание, 20 – на одежду и обувь. Он тоже отметил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке внесла корректировки в планы многих инвесторов, ритейлеров и рестораторов, которые ведут бизнес в Дубае или готовились к выходу на рынок ОАЭ. Пока у российских ритейлеров не наблюдается стремления закрывать и сворачивать бизнес, скорее они настроены ждать до осени, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, в первом квартале 2026 года есть единичные случаи ухода, но они не связаны с конфликтом. Например, закрылся магазин "Вкусвилл" в Дубае. "Что касается самочувствия российских брендов в регионе, то, с одной стороны, после активной экспансии наблюдается высокая конкуренция, высокие арендные ставки и заполненность лучших торговых площадей. Дополнительными барьерами для развития являются логистические сложности, разные правовые требования на каждом рынке и санкции", – отметила она. Партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина отметила, что конфликт на Ближнем Востоке привел не к бегству брендов с рынка, а скорее к замедлению новых запусков, более жесткому отбору локаций и повышенной осторожности в развитии. Если же напряженность в регионе сохранится, то российские бренды скорее поставят на паузу новое развитие, чем начнут закрывать уже работающие магазины, считает она. По словам Хакбердиевой, российские бренды в 2026 году продолжают осваивать разные международные рынки, не только Ближний Восток. "Золотое яблоко" открыло первый магазин в Эр-Рияде (Садовская Аравия), сеть PIMS открыла первую точку на Бали (Индонезия), "Дринкит" – в Лос-Анджелесе (США), холдинг "Тигрус" вышел на рынок Узбекистана, а "Счастливый взгляд" – в Алматы (Казахстан). Это говорит о том, что российский ритейл рассматривает зарубежные площадки как источник дополнительного роста и диверсификации выручки, однако ближневосточный кризис может немного отложить планы по экспансии российских брендов в этом регионе, добавила она.

