ВСУ перебросили боевые группы нацгвардии в Харьковскую область - 06.04.2026, ПРАЙМ
ВСУ перебросили боевые группы нацгвардии в Харьковскую область
2026-04-06T07:09+0300
харьковская область
украина
всу
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Украинское командование перебросило боевые группы нацгвардии для поиска дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии для поиска дезертиров. Часть националистов НГУ (национальной гвардии Украины - ред.) будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции", - сказал собеседник агентства. Представитель силовых структур также отметил, что данная мера принята в связи с неспособностью украинской службы правопорядка (аналог военной полиции) оперативно направить группы для поиска разбежавшихся солдат. В конце марта в силовых структурах рассказали РИА Новости, что преступные группировки, состоящие из дезертиров ВСУ, орудуют в Харьковской области. По словам собеседника агентства, правоохранительные органы не справляются с ситуацией, а патрульные опасаются вступать в конфликты с дезертирами.
