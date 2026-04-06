ВСУ перебросили боевые группы нацгвардии в Харьковскую область

2026-04-06T07:09+0300

экономика

харьковская область

украина

всу

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Украинское командование перебросило боевые группы нацгвардии для поиска дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии для поиска дезертиров. Часть националистов НГУ (национальной гвардии Украины - ред.) будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции", - сказал собеседник агентства. Представитель силовых структур также отметил, что данная мера принята в связи с неспособностью украинской службы правопорядка (аналог военной полиции) оперативно направить группы для поиска разбежавшихся солдат. В конце марта в силовых структурах рассказали РИА Новости, что преступные группировки, состоящие из дезертиров ВСУ, орудуют в Харьковской области. По словам собеседника агентства, правоохранительные органы не справляются с ситуацией, а патрульные опасаются вступать в конфликты с дезертирами.

