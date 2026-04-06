Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами - 06.04.2026, ПРАЙМ
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами - 06.04.2026, ПРАЙМ
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий | 06.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
wildberries
ozon
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа РВБ, объединенная компания Wildberries &amp; Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей, в том числе направленных на выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов и формирование скидок, сообщила пресс-служба компании. "Компания РВБ по итогам заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы", - говорится в сообщении. Как отмечается, на платформе будет автоматизирован механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца. Также РВБ разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса. В марте ФАС сообщала, что Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию.
бизнес, россия, wildberries, ozon
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries, Ozon
11:32 06.04.2026
 
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами

Wildberries представила ФАС меры по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей, в том числе направленных на выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов и формирование скидок, сообщила пресс-служба компании.
"Компания РВБ по итогам заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на платформе будет автоматизирован механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца.
Также РВБ разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса.
В марте ФАС сообщала, что Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию.
