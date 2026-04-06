https://1prime.ru/20260406/wildberries-868947401.html
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами - 06.04.2026, ПРАЙМ
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T11:32+0300
2026-04-06T11:32+0300
2026-04-06T11:32+0300
бизнес
россия
wildberries
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863463956_0:38:3507:2010_1920x0_80_0_0_ad84856f8a5a253d81a2709d3664a53f.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей, в том числе направленных на выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов и формирование скидок, сообщила пресс-служба компании. "Компания РВБ по итогам заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы", - говорится в сообщении. Как отмечается, на платформе будет автоматизирован механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца. Также РВБ разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса. В марте ФАС сообщала, что Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию.
https://1prime.ru/20260406/fas-868946743.html
https://1prime.ru/20260403/fas-868887812.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863463956_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_396aa8cc7a5657909de29dfb4d0361a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, wildberries, ozon
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries, Ozon
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Wildberries представила ФАС меры по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей, в том числе направленных на выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов и формирование скидок, сообщила пресс-служба компании.
"Компания РВБ по итогам заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы", - говорится в сообщении.
ФАС России в преддверии Пасхи проверит цены на яйца и молоко в рознице
Как отмечается, на платформе будет автоматизирован механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца.
Также РВБ разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса.
В марте ФАС сообщала, что Wildberries
и Ozon
необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию.
ФАС выдала предостережения участникам авторынка