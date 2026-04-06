Курс юаня к рублю на Мосбирже падает шестую сессию подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает шестую сессию подряд - 06.04.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает шестую сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается – шестую сессию подряд – уже ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

2026-04-06T16:01+0300

2026-04-06T16:01+0300

2026-04-06T16:01+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается – шестую сессию подряд – уже ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.32 мск снижался на 3 копейки (-0,3%) - до 11,47 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,41-11,48 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,95 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,91 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник продолжает снижаться – уже шестую сессию подряд. В итоге валюта КНР ушла под психологический уровень 11,5 рубля. "Российский рубль остается на траектории роста. На стороне рубля по-прежнему выступают относительно высокие цены на нефть, ожидания увеличения валютных поступлений со стороны экспортеров, приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.29 мск снижалась на 0,5% - до 108,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 100 пунктов. ПРОГНОЗЫ Разворота тренда в сторону ослабления рубля ожидать не приходится, хотя темпы этого укрепления могут замедлиться в границах диапазонов: 11,4-11,6 рубля за китайский юань, 78-80 рублей за доллар и 90-92 рубля за евро, говорит Дудников из компании "Цифра брокер". В пользу рубля сыграют как тот факт, что Минфин до 1 июля остановил покупки валюты, так и выросшие цены на нефть, благодаря чему пойдет дополнительный поток зарубежных денег на рынок, говорит Сергей Коныгин из банка "Синара". "В апреле ожидаем поступления нефтегазовых налогов в объеме свыше 1 триллиона рублей (+60% м/м), что тоже окажет российской валюте поддержку. Пока же всплеск спроса на нее со стороны юридических лиц остается риск-фактором, так как неизвестно, когда конкретно валютная выручка экспортеров поступает на рынок. Следовательно, в апреле вновь рискуем стать свидетелями повышенной волатильности с заходами курса доллара ниже 80 в отдельные дни", - добавляет он. По оценкам Владислава Силаева из УК "Альфа-капитал", на текущей неделе высока вероятность перехода рубля в фазу консолидации после активного укрепления конца марта - начала апреля. "Фактор решения ОПЕК+ об увеличении добычи является существенным риском для дальнейшего укрепления рубля. Сдерживающим фактором для рубля выступает отсутствие обязательной продажи валютной выручки и приостановка бюджетного правила, которые ограничили предложение валюты на внутреннем рынке", - добавляет он.

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, сергей коныгин, минфин, "синара", ук альфа-капитал