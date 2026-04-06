Зеленский сделал тревожное заявление после российских ударов

Зеленский сделал тревожное заявление после российских ударов - 06.04.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал тревожное заявление после российских ударов

Владимир Зеленский обратился к западным союзникам после атак России, об этом он написал в Telegram-канале.

2026-04-06T23:13+0300

2026-04-06T23:13+0300

2026-04-06T23:13+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к западным союзникам после атак России, об этом он написал в Telegram-канале. "Ночью ВС России атаковала Одессу ударными дронами. Были нанесены удары по энергетическим объектам в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. Всего за ночь было выпущено более 140 ударных дронов", — утверждает глава киевского режима. Зеленский снова обратился к западным государствам с просьбой о поддержке. "Сейчас всем партнерам необходимо вместе укреплять защиту неба. <…> Это ежедневная работа каждого, а не только Украины", — отметил он. В воскресенье Министерство обороны проинформировало, что военные России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам топливно-энергетического комплекса Украины, задействованным в интересах ВСУ, а также по местам временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 148 районах. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Вооруженные силы России регулярно атакуют места расположения личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру Украины, используемую для обеспечения работы ВПК: энергетические объекты, предприятия оборонной промышленности, военные управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия избегает ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

