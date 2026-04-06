"Это агония". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался в эфире своего YouTube-канала об ухудшении обстановки на Украине в контексте конфликта на Ближнем Востоке. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T23:39+0300

общество

мировая экономика

украина

ближний восток

тегеран

олег соскин

дональд трамп

аэс "бушер"

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался в эфире своего YouTube-канала об ухудшении обстановки на Украине в контексте конфликта на Ближнем Востоке. "Началась полная дестабилизация. Она будет нарастать по мере ухудшения ситуации для режима Зеленского. Все фактически трещит по швам. Все понимают, что Америка уже бросила Зеленского, а значит, и Украину. Никому это не надо. При этом Зеленский не в состоянии вести переговоры с Путиным — ведь ему приказали занять такую позицию. Он является, по сути, подопечным британской короны, которая ведет себя нагло по отношению к Украине", — заявил он. Соскин также обсудил, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на киевский режим. "Это, в принципе, агония режима Зеленского. Либо, скажем так, открытая фаза кризиса режима. Ухудшением положения стал конфликт на Ближнем Востоке. Соответственно, для Зеленского это очень плохая ситуация. Растут цены на бензин, на дизель. Дальше будут расти цены на продовольствие, начнется дефицит", — добавил эксперт. Военные действия Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран длятся с 28 февраля, и все это время они обмениваются ракетными ударами. В марте Дональд Трамп сообщил, что стороны якобы достигли соглашения о перемирии, и поэтому он распорядился на пять дней остановить атаки на энергетическую инфраструктуру ИРИ. Однако в Тегеране заявляют, что переговоры не проводились. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для влияния на финансовые рынки. Газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники, писала, что Вашингтон якобы передал в Тегеран план, состоящий из 15 пунктов, для урегулирования конфликта. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников за границей, открытие Ормузского пролива и ограничение арсенала ракет. В обмен на это Штаты предлагают отмену санкций и содействие в использовании мирной ядерной энергии, в частности на АЭС "Бушер".

