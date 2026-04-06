Квартировладельцев предупредили, кому придется платить за отопление летом - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/zhkkh-868884786.html
Квартировладельцев предупредили, кому придется платить за отопление летом
жкх
тарифы жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868356050_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b99d8f22d0540662560fa287ba6c94ca.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Многие собственники жилья привыкли, что платежи за отопление приходят только в холодное время года, когда батареи действительно греют. Однако в некоторых регионах и домах плата сохраняется и летом, рассказал агентству “Прайм” общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По словам эксперта, оплата за отопление может начисляться двумя способами: только в отопительный сезон либо равномерно круглый год. С марта 2025 года после вступления в силу Постановления № 1176 многие регионы получили право отказаться от равномерной оплаты и перейти на расчеты исключительно в те месяцы, когда батареи реально греют.Это делает процесс более прозрачным, но важно помнить: если регион выбрал сезонную схему, вернуться к круглогодичным платежам уже не получится. При этом общая сумма за год обычно остается прежней — изменяется лишь распределение платежей по календарю."Информацию о текущем порядке начисления можно уточнить в вашей управляющей компании. На мой взгляд, проще всего это сделать через обращение в мобильном приложении "Госуслуги.Дом". В ответ должны будут сообщить, как в регионе начисляют плату за отопление: круглый год или только в период отопительного сезона", — пояснил Бондарь.Эксперт отмечает, что летние строки в платежках иногда появляются не из-за способа начисления, а по другим причинам. Например, для погашения старых долгов или по результатам проверок. Если дом платит за отопление равными долями весь год, то обычно летом или весной проводится сверка, и может возникнуть корректировка. Иногда путаница возникает из-за задержек в системе.Если в квитанции появилась сумма за отопление, когда батареи холодные, а собственник точно знает, что в его регионе принята сезонная схема оплаты, стоит запросить пояснения в управляющей организации. Возможно, произошла ошибка, и ее необходимо исправить, чтобы не платить лишнего.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868356050_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a62405aa966c673198af0cfcfce5b02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Эксперт по ЖКХ Бондарь: оплата за отопление летом зависит от способа начисления

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Россиян предупредили о схеме мошенников с поддельными чатами ЖКХ
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала