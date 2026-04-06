Квартировладельцев предупредили, кому придется платить за отопление летом

Многие собственники жилья привыкли, что платежи за отопление приходят только в холодное время года, когда батареи действительно греют. Однако в некоторых... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T03:03+0300

жкх

тарифы жкх

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Многие собственники жилья привыкли, что платежи за отопление приходят только в холодное время года, когда батареи действительно греют. Однако в некоторых регионах и домах плата сохраняется и летом, рассказал агентству “Прайм” общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По словам эксперта, оплата за отопление может начисляться двумя способами: только в отопительный сезон либо равномерно круглый год. С марта 2025 года после вступления в силу Постановления № 1176 многие регионы получили право отказаться от равномерной оплаты и перейти на расчеты исключительно в те месяцы, когда батареи реально греют.Это делает процесс более прозрачным, но важно помнить: если регион выбрал сезонную схему, вернуться к круглогодичным платежам уже не получится. При этом общая сумма за год обычно остается прежней — изменяется лишь распределение платежей по календарю."Информацию о текущем порядке начисления можно уточнить в вашей управляющей компании. На мой взгляд, проще всего это сделать через обращение в мобильном приложении "Госуслуги.Дом". В ответ должны будут сообщить, как в регионе начисляют плату за отопление: круглый год или только в период отопительного сезона", — пояснил Бондарь.Эксперт отмечает, что летние строки в платежках иногда появляются не из-за способа начисления, а по другим причинам. Например, для погашения старых долгов или по результатам проверок. Если дом платит за отопление равными долями весь год, то обычно летом или весной проводится сверка, и может возникнуть корректировка. Иногда путаница возникает из-за задержек в системе.Если в квитанции появилась сумма за отопление, когда батареи холодные, а собственник точно знает, что в его регионе принята сезонная схема оплаты, стоит запросить пояснения в управляющей организации. Возможно, произошла ошибка, и ее необходимо исправить, чтобы не платить лишнего.

