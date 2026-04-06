Рынок золота на Мосбирже в январе-марте вырос в 2,6 раза - 06.04.2026, ПРАЙМ
Рынок золота на Мосбирже в январе-марте вырос в 2,6 раза
11:05 06.04.2026
 
Рынок золота на Мосбирже в январе-марте вырос в 2,6 раза

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2026 года увеличился в 2,6 раза в годовом выражении - до 111,6 тонны, с серебром - вырос в 2,8 раза, до 230 тонн, следует из сообщения пресс-службы биржи.
В денежном выражении на Мосбирже в отчетном периоде было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 1,435 триллиона рублей, против 376,2 миллиарда рублей в январе-марте 2025 года. Объем торгов этими драгметаллами в марте текущего года составил 546,7 миллиарда рублей, в том числе 42,6 тонны золотом (на 534,4 миллиарда рублей) и 59,7 тонны серебром (на 12,3 миллиарда рублей).
Кроме этого, физический объем торгов платиной составил в марте 309 килограммов (на 1,6 миллиарда рублей), палладием - 215 килограммов (на 848 миллионов рублей). Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 549 миллиардов рублей.
"Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в марте выросло в 3,7 раза, до 480 тысяч. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром - 68%, платиной - 52%, палладием - 54%. Количество физических лиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов Московской биржи в марте 2026 года, выросло на 66% по сравнению с показателем прошлого года и составило почти 49 тысяч", - говорится в сообщении.
В марте Мосбиржа предоставила участникам возможность заключать сделки с золотом по курсу, соответствующему значению индекса RUGOLD, а также по фиксингу GOLDFIXME. Также биржа начала рассчитывать и публиковать фиксинги серебра, платины и палладия. На срочном рынке Московской биржи 31 марта 2026 года стартовали торги квартальными и вечными фьючерсами на серебро в российских рублях, а также премиальными опционами на этот драгметалл.
Как сообщалось, в 2025 году на Мосбирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром).
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
