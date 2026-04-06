В Магаданской области планируют добыть 55 тонн золота в 2026 году

Недропользователи магаданской области планируют добыть в 2026 году 55 тонн золота, что чуть меньше, чем в 2025 году, сообщает правительство региона.

МАГАДАН, 6 апр - ПРАЙМ. Недропользователи магаданской области планируют добыть в 2026 году 55 тонн золота, что чуть меньше, чем в 2025 году, сообщает правительство региона. В 2025 году в Магаданской области добыли 55,5 тонн золота, что на 2,6% (или 1,4 тонны) больше, чем в 2024 году. Рост добычи дали рудные месторождения региона. "Минприроды Магаданской области дало прогноз добычи золота на 2026 год. Суммарный прогноз — около 55 тонн. Россыпное - 16,1 тонны (около 30% от общего объёма), рудное - 38,9 тонны", - говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что в регионе реализуют два новых крупных инвестиционных проекта по добыче золота. На Дегдеканском рудном поле работает компания "Алроса", ввод в эксплуатацию запланирован в 2029 году. Второй проект реализует компания "Нордголд" на Приохотской площади и месторождении "Дубач". Там добычу планируют начать после 2031 года.

