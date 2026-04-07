Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T04:50+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

