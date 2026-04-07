Названы самые редкие алмазы в России

Названы самые редкие алмазы в России - 07.04.2026, ПРАЙМ

Названы самые редкие алмазы в России

Самые редкие алмазы в Россия - это розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые кристаллы, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы"... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T03:56+0300

2026-04-07T03:56+0300

россия

промышленность

якутия

алроса

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Самые редкие алмазы в Россия - это розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые кристаллы, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин. "Самые редкие - алмазы фантазийных оттенков, прежде всего, розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые. Их возникновение связано с наличием азота, бора, других элементов или смещением кристаллической решетки алмаза", - ответил он на вопрос о том, алмазы какого цвета, являются самыми редкими в России. Лишь один из 10 тысяч алмазов будет фантазийного оттенка, подчеркнул Желонкин. При этом он отметил, что у каждого месторождения есть свои особенности. "Для архангельских алмазов, например, характерны мелкодисперсные включения - "облака", желто-зеленая флюоресценция, тогда как алмазам Якутии свойственна голубая флюоресценция", - добавил геолог компании. По словам Желонкина, цвет алмаза зависит от наличия или отсутствия в его кристаллической решетке определенных химических элементов. Большинство ювелирных кристаллов бесцветны, это означает, что их оттенок варьируется от полностью прозрачного, или как их еще называют, белого, до слегка желтоватого, объяснил он. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru во вторник в 06.06 мск.

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, якутия, алроса