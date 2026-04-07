Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые редкие алмазы в России - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/almazy-868969557.html
Названы самые редкие алмазы в России
россия
промышленность
якутия
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868969557.jpg?1775523374
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:56 07.04.2026
 
Названы самые редкие алмазы в России

Главный геолог "Алросы" Желонкин назвал самые редкие алмазы в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Самые редкие алмазы в Россия - это розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые кристаллы, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.
"Самые редкие - алмазы фантазийных оттенков, прежде всего, розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые. Их возникновение связано с наличием азота, бора, других элементов или смещением кристаллической решетки алмаза", - ответил он на вопрос о том, алмазы какого цвета, являются самыми редкими в России.
Лишь один из 10 тысяч алмазов будет фантазийного оттенка, подчеркнул Желонкин.
При этом он отметил, что у каждого месторождения есть свои особенности. "Для архангельских алмазов, например, характерны мелкодисперсные включения - "облака", желто-зеленая флюоресценция, тогда как алмазам Якутии свойственна голубая флюоресценция", - добавил геолог компании.
По словам Желонкина, цвет алмаза зависит от наличия или отсутствия в его кристаллической решетке определенных химических элементов. Большинство ювелирных кристаллов бесцветны, это означает, что их оттенок варьируется от полностью прозрачного, или как их еще называют, белого, до слегка желтоватого, объяснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru во вторник в 06.06 мск.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала