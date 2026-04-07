В Анталье несколько обменников отказались принимать российские рубли
В Анталье несколько обменников отказались принимать российские рубли - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Анталье несколько обменников отказались принимать российские рубли
Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил РИА Новости на условиях... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T01:58+0300
2026-04-07T01:58+0300
2026-04-07T02:11+0300
АНТАЛЬЯ, 7 апр – ПРАЙМ. Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией. "Ряд обменных пунктов в туристических районах действительно ограничил или полностью прекратил приём рублей. Основная причина — сложности с их последующей конвертацией и ограниченный спрос на эту валюту на внутреннем рынке. Обменники предпочитают работать с более ликвидными валютами, такими как доллар и евро, чтобы минимизировать финансовые риски", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что обменные пункты учитывают не только спрос со стороны туристов, но и собственные возможности по дальнейшей продаже валюты. Источник добавил, что часть обменников продолжает принимать рубли, однако делает это по менее выгодному курсу или в ограниченных объёмах. Он подчеркнул, что рынок постепенно адаптируется: появляются альтернативные способы расчётов, включая использование банковских карт и переводов, что снижает зависимость туристов от наличной валюты. РИА Новости запросило комментарий официальных ведомств по ситуации.
бизнес, россия, анталья
В Анталье несколько обменников отказались принимать российские рубли
РИА Новости: в Анталье несколько обменников отказались принимать российские рубли
АНТАЛЬЯ, 7 апр – ПРАЙМ. Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией.
"Ряд обменных пунктов в туристических районах действительно ограничил или полностью прекратил приём рублей. Основная причина — сложности с их последующей конвертацией и ограниченный спрос на эту валюту на внутреннем рынке. Обменники предпочитают работать с более ликвидными валютами, такими как доллар и евро, чтобы минимизировать финансовые риски", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обменные пункты учитывают не только спрос со стороны туристов, но и собственные возможности по дальнейшей продаже валюты.
Источник добавил, что часть обменников продолжает принимать рубли, однако делает это по менее выгодному курсу или в ограниченных объёмах.
Он подчеркнул, что рынок постепенно адаптируется: появляются альтернативные способы расчётов, включая использование банковских карт и переводов, что снижает зависимость туристов от наличной валюты.
РИА Новости запросило комментарий официальных ведомств по ситуации.