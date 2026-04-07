https://1prime.ru/20260407/antalja-868968156.html

В Анталье несколько обменников отказались принимать российские рубли

2026-04-07T01:58+0300

бизнес

россия

анталья

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868968156.jpg?1775517118

АНТАЛЬЯ, 7 апр – ПРАЙМ. Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией. "Ряд обменных пунктов в туристических районах действительно ограничил или полностью прекратил приём рублей. Основная причина — сложности с их последующей конвертацией и ограниченный спрос на эту валюту на внутреннем рынке. Обменники предпочитают работать с более ликвидными валютами, такими как доллар и евро, чтобы минимизировать финансовые риски", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что обменные пункты учитывают не только спрос со стороны туристов, но и собственные возможности по дальнейшей продаже валюты. Источник добавил, что часть обменников продолжает принимать рубли, однако делает это по менее выгодному курсу или в ограниченных объёмах. Он подчеркнул, что рынок постепенно адаптируется: появляются альтернативные способы расчётов, включая использование банковских карт и переводов, что снижает зависимость туристов от наличной валюты. РИА Новости запросило комментарий официальных ведомств по ситуации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

