ВС поддержал ответственность экс-бенефициара банка "Стратегия" по долгам
2026-04-07T11:55+0300
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам разорившегося банка "Стратегия" его бывшего бенефициара Дмитрия Рубинова, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В сообщении говорится, что ВС РФ "встал на сторону государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", отказав в рассмотрении кассационной жалобы" Рубинова. "Таким образом, остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций о его привлечении к субсидиарной ответственности", - отмечает АСВ. Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены экс-председатель правления банка Кирилл Другов и его советник Геннадий Гацуков. Как сказано в сообщении АСВ, потенциальный размер ответственности бывших контролирующих лиц составляет 10,2 миллиарда рублей, но окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов. Банк России отозвал у "Стратегии" лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
