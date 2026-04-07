ВС поддержал ответственность экс-бенефициара банка "Стратегия" по долгам - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/bank-868976034.html
ВС поддержал ответственность экс-бенефициара банка "Стратегия" по долгам
ВС поддержал ответственность экс-бенефициара банка "Стратегия" по долгам
финансы
банки
россия
агентство по страхованию вкладов
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030422_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_85640e4ee9cfca0e4fc0b800f2bb67ec.jpg
https://1prime.ru/20260123/strakhovanie-866818566.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030422_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_72735b2d72d7063c7fa853e4cef665d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам разорившегося банка "Стратегия" его бывшего бенефициара Дмитрия Рубинова, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В сообщении говорится, что ВС РФ "встал на сторону государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", отказав в рассмотрении кассационной жалобы" Рубинова.
"Таким образом, остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций о его привлечении к субсидиарной ответственности", - отмечает АСВ.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены экс-председатель правления банка Кирилл Другов и его советник Геннадий Гацуков.
Как сказано в сообщении АСВ, потенциальный размер ответственности бывших контролирующих лиц составляет 10,2 миллиарда рублей, но окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов.
Банк России отозвал у "Стратегии" лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала