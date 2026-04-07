Дачникам начали рассылать уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры - 07.04.2026, ПРАЙМ
Дачникам начали рассылать уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры
Дачникам начали рассылать уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры - 07.04.2026, ПРАЙМ
Дачникам начали рассылать уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры
Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей, рассказали РИА Новости в... | 07.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя", - рассказали там. В пресс-службе отмечают, что апрель — время пробуждения не только природы, но и новых, а также хорошо забытых старых мошеннических схем. "Это месяц контрастов в сфере финансов и безопасности: с одной стороны, старт дачного сезона и подготовка к майским праздникам дарят ощущение обновления, с другой — разгар декларационной кампании, сезонные проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают идеальную среду для аферистов", - добавили там. В "Мошеловке" рекомендуют проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС.
01:49 07.04.2026
 
Дачникам начали рассылать уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры

Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя", - рассказали там.
В пресс-службе отмечают, что апрель — время пробуждения не только природы, но и новых, а также хорошо забытых старых мошеннических схем. "Это месяц контрастов в сфере финансов и безопасности: с одной стороны, старт дачного сезона и подготовка к майским праздникам дарят ощущение обновления, с другой — разгар декларационной кампании, сезонные проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают идеальную среду для аферистов", - добавили там.
В "Мошеловке" рекомендуют проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС.
 
