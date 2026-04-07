https://1prime.ru/20260407/dachniki-868968089.html
Дачникам начали рассылать уведомления о сборах на ремонт инфраструктуры
2026-04-07T01:49+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868968089.jpg?1775515768
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя", - рассказали там.
В пресс-службе отмечают, что апрель — время пробуждения не только природы, но и новых, а также хорошо забытых старых мошеннических схем. "Это месяц контрастов в сфере финансов и безопасности: с одной стороны, старт дачного сезона и подготовка к майским праздникам дарят ощущение обновления, с другой — разгар декларационной кампании, сезонные проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают идеальную среду для аферистов", - добавили там.
В "Мошеловке" рекомендуют проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
