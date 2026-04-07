Путин поручил постоянно держать на контроле ситуацию в Дагестане
Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане поручил постоянно держать ситуацию на контроле.
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане поручил постоянно держать ситуацию на контроле. Президент подчеркнул, что в регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя прекращено или затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков. "Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле", - сказал Путин в ходе совещания. Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
