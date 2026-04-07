Минстрой сообщил о мерах поддержки для пострадавших в Дагестане
2026-04-07T17:55+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Вопрос предоставления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в Дагестане, прорабатывается в настоящее время, сообщил во вторник глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании президента Владимира Путина по наводнениям в республике. Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. "Сегодня, как и в аналогичных ситуациях ранее, перед нами стоит задача организации обследования всей поврежденной инфраструктуры. Одновременно отрабатываем вопрос представления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка", - сказал Файзуллин. По его словам, для этого с учетом установленных законодательством условий будет организовано совместно с регионом обследование жилых помещений и инфраструктуры для определения их состояния. По результатам обследования будут сформированы перечни поврежденного и утраченного жилья и инфраструктуры. "Минстрой по мере отработки поступивших документов оперативно обеспечит их отработку совместно с задействованными федеральными органами исполнительной власти", - добавил министр.
Глава Дагестана высоко оценил работу энергетиков в условиях ЧС