Минстрой сообщил о мерах поддержки для пострадавших в Дагестане - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/dagestan-868986377.html
Минстрой сообщил о мерах поддержки для пострадавших в Дагестане
Минстрой сообщил о мерах поддержки для пострадавших в Дагестане
2026-04-07T17:55+0300
недвижимость
россия
дагестан
ирек файзуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868925540_21:0:1116:616_1920x0_80_0_0_964f4a687ba7e23d92cf04645d0b4ed3.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Вопрос предоставления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в Дагестане, прорабатывается в настоящее время, сообщил во вторник глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании президента Владимира Путина по наводнениям в республике. Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. "Сегодня, как и в аналогичных ситуациях ранее, перед нами стоит задача организации обследования всей поврежденной инфраструктуры. Одновременно отрабатываем вопрос представления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка", - сказал Файзуллин. По его словам, для этого с учетом установленных законодательством условий будет организовано совместно с регионом обследование жилых помещений и инфраструктуры для определения их состояния. По результатам обследования будут сформированы перечни поврежденного и утраченного жилья и инфраструктуры. "Минстрой по мере отработки поступивших документов оперативно обеспечит их отработку совместно с задействованными федеральными органами исполнительной власти", - добавил министр.
https://1prime.ru/20260329/dagestan-868732279.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868925540_158:0:979:616_1920x0_80_0_0_b94a58057cabe20dcec13d4671cc2824.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанкОбстановка в подтопленном районе Махачкалы
Обстановка в подтопленном районе Махачкалы
© РИА Новости . пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Глава Дагестана высоко оценил работу энергетиков в условиях ЧС
29 марта, 15:15
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала