Додон рассказал о "безумном путче" в Молдавии

Нынешние руководители Молдавии 7 апреля 2009 года устроили в стране "безумный путч", чтобы на десятилетия погрузить страну в хаос, захватив власть в стране,... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T02:19+0300

КИШИНЕВ, 7 апр - ПРАЙМ. Нынешние руководители Молдавии 7 апреля 2009 года устроили в стране "безумный путч", чтобы на десятилетия погрузить страну в хаос, захватив власть в стране, заявил РИА Новости экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. "С 2020-2021 годов Молдавией правит партия "Действие и солидарность", которая как раз состоит из тех молодчиков и подстрекателей, которые 7 апреля 2009-го года сожгли дворец президента, здание парламента, устроили безумный путч в стране и предопределили хаос на пару десятилетий. Иначе говоря, с 2009-го года, с коротким промежутком, Молдова существует в состоянии захваченного государства, в котором граждане являются заложниками циничной и бестолковой власти", - заявил Додон. По его словам, насильственный протест и вандализм, который произошел в Молдавии 16 лет назад под руководством внешних сил, стал спусковым крючком для прихода к власти целой череды проевропейских партий, которые "первым делом занялись захватом самых жирных активов страны и разграблением банковской системы". "Сегодня, при правлении этих выкормышей 7-апрельского путча, Республика Молдова потеряла огромную часть населения, экономика "развивается" с нулевым ростом, инфляция бьет все рекорды, СМИ закрываются десятками или вынуждены служить властям, большинство НПО работают на интересы Сороса, села опустели, в районах закрываются школы, фермеры становятся банкротами, граждане еле выживают, многие в состоянии крайней бедности", - подчеркнул экс-президент. На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент ПКРМ во главе с Владимиром Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем. Чтобы урегулировать ситуацию, власти страны согласились на пересчет голосов. Компартия получила 60 мест в парламенте из 101. На тот момент для утверждения президента нужны были голоса 61 депутата, после двух провальных попыток утвердить президента в стране прошли перевыборы. С 2009 по 2019 годы страной правили альянсы проевропейских партий. Партия "Действие и солидарность" во главе с действующим президентом Майей Санду появилась на политической арене в 2015 году, в ее ряды вошли и те, кто лично участвовал в беспорядках 7 апреля. В 2019 году партия прошла парламент, с 2021 - формирует парламентское большинство.

