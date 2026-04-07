В Нидерландах цена на бензин побила рекорд - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах цена на бензин побила рекорд
14:08 07.04.2026
 
В Нидерландах цена на бензин побила рекорд и приблизилась к 2,60 евро за литр

ГААГА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина в Нидерландах достигла почти 2,60 евро за литр, что является рекордным показателем, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers.
По данным на вторник, стоимость бензина в Нидерландах выросла до 2,597 евро за литр, дизеля -до 2,811 евро за литр.
Рекордного уровня в более 2,50 евро за литр бензин в Нидерландах достигал в июне 2022 года после спецоперации РФ в Украине из-за роста цен на нефть.
Ранее правительство Нидерландов заявило, что пока не будет принимать мер для сдерживания роста цен на энергоносители на фоне напряженности на Ближнем Востоке при том, что бензин в стране является одним из самых дорогих в ЕС.
