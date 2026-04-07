Рынок возвращается к России как к надежному поставщику, заявил Мишустин
2026-04-07T14:40+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировой рынок в период турбулентности возвращается к России как к надежному поставщику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В период турбулентности мировой рынок возвращается к России как к надежному поставщику. Это касается не только нефтегаза. У нашей страны имеется возможность нарастить поставки за рубеж тех ресурсов, которые сейчас дефицитны на фоне ближневосточного кризиса или могут таковыми стать в ближайшее время. В том числе это связано с продовольствием", - сказал он в ходе стратегической сессии, посвященной развитию топливно-энергетического комплекса. Мишустин также отметил, что необходимо продолжать развивать топливно-энергетический комплекс и другие отрасли экономики России, анализируя последствия того, что сегодня происходит в мире.
