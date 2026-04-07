Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в кругу семьи - 07.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в кругу семьи
2026-04-07T05:36+0300
05:36 07.04.2026
 
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в кругу семьи

Эксперт Лунев: обсуждение мошеннических схем в кругу семьи эффективнее технических решений

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Обсуждение мошеннических схем в кругу семьи работает эффективнее любых технических решений, так как аферисты адаптируют свои сценарии под поведение подростков в социальных сетях и мессенджерах, а технические средства защиты успешно справляются только с массовыми атаками, нежели с индивидуальными проблемами, сообщил РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Регулярное обсуждение актуальных мошеннических схем в кругу семьи зачастую работает эффективнее любых технических решений. Злоумышленники постоянно адаптируют свои сценарии под поведение подростков в играх, социальных сетях и мессенджерах. Технические средства защиты, такие как антивирусы и родительский контроль, успешно справляются с массовыми атаками, но в случае индивидуальных схем, основанных на социальной инженерии, их возможностей часто недостаточно", - рассказал он.
Так, если в семье выстроены доверительные отношения, и родители регулярно рассказывают, как работают мошеннические схемы, делятся новыми кейсами и их обсуждают, ребенок будет понимать, когда с ним общается злоумышленник.
Эксперт также отметил, что мошенники часто вынуждают подростка действовать втайне, под угрозой потери аккаунта, публикации личной информации или вовлечения в противоправные действия.
Лунев добавил, что ключевая задача родителей – не запугивать, а формировать привычку, обсуждать любые подозрительные ситуации и цифровую безопасность наряду с другими семейными темами. По его словам, такой подход значительно снижает вероятность того, что ребенок, столкнувшись с угрозой, будет действовать в одиночку или попытается скрыть произошедшее из страха быть наказанным.
Особенно эффективным и популярным инструментом в семьях с детьми становится так называемое "кодовое слово" – секретная фраза, известная только родителям и ребенку. Ее можно использовать в любой подозрительной ситуации, когда кто-то представится родителем, знакомым или родственником.
 
